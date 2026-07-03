Gran Hermano: la Pincoya sufrió una dura crisis en vivo tras el “Congelados” y enfrentó a Santiago del Moro

El ingreso de su hermana Paola Galvarini desató un inesperado desborde emocional en la participante de “Generación Dorada”. Entre gritos, lágrimas y reclamos a la producción, exigió ver a su hijo Felipe.

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada sumergió a la casa en uno de los momentos más tensos y dramáticos de la temporada. Lo que estaba planificado como una noche de reencuentro, ternura y contención familiar bajo la estricta dinámica del Congelados, terminó convirtiéndose en el detonante de una profunda crisis emocional para Jennifer “La Pincoya” Galvarini, exponiendo las crudas consecuencias del aislamiento prolongado en el reality más famoso del país.

El ingreso de su hermana, Paola Galvarini, comenzó con el clima esperado. Apenas cruzó la puerta de entrada, buscó transmitirle fortaleza a la jugadora con abrazos y palabras de aliento: “¿Dónde está mi Pincoyita hermosa? No te muevas. Me gusta verte sonreír. Estoy muy orgullosa de ti”, le susurró. Durante su breve estadía, Paola intentó llevarle paz asegurándole que toda su familia se encontraba en perfectas condiciones, remarcando que su hijo, Felipe, estaba grande y hermoso, y pidiéndole que jugara, cantara y se divirtiera de manera auténtica. Sin embargo, el efecto del mensaje duró apenas unos segundos.

El estallido tras el cierre de la puerta: “¡¿Por qué no me trajiste una foto?!”

Apenas Paola abandonó la casa y se rompió la regla del congelamiento, el clima cambió de forma drástica y abrupta. Lejos de asimilar las palabras de su hermana como un bálsamo, la acumulación de ansiedad acumulada por la distancia y la falta de contacto real con su entorno desbordó por completo a la Pincoya, quien rompió en un llanto desgarrador ante la mirada atónita de sus compañeros.

En medio de una crisis de gritos y desesperación, la participante empezó a reclamar por los baches informativos de la visita: “¡Paola! ¿Por qué no me dijiste más cosas de Felipe? ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?”, exclamó a viva voz. La desazón de Jennifer se profundizó al notar que tampoco había recibido detalles específicos sobre otros afectos cercanos: “¡Nada de Rodrigo! ¡Nada!”, repetía a los gritos mientras se desmoronaba en el sillón del living.

El reclamo a la producción y la intervención de Santiago del Moro

A pesar de que varios participantes de la casa se volcaron a abrazarla e intentaron recordarle pacientemente que su hermana le había asegurado que Felipe estaba bien y orgulloso de ella, la jugadora se mostró sumida en una completa frustración. Acto seguido, redirigió sus dardos directamente contra el dueño de la casa: “Gran Hermano, ¿por qué no me trajiste a mi hijo? ¿Qué te cuesta?”, disparó con dureza.

Ante la gravedad del desborde y con la pantalla del estudio encendida en el living, el conductor Santiago del Moro se vio obligado a intervenir de manera inmediata para intentar restablecer el orden y calmar las aguas. Del Moro la interpeló para saber si estaba en condiciones de continuar y trató de tranquilizarla explicándole las reglas del formato, pero la Pincoya persistió con firmeza en sus reclamos, asegurando que se sentía insatisfecha por la falta de detalles concretos sobre su vida exterior.

Con el ambiente completamente tensionado y la casa revolucionada en la antesala de una nueva cena de nominados, el episodio dejó en evidencia que las estrategias del juego empiezan a pesar menos que el desgaste psicológico del encierro. Todo el debate, los clips exclusivos y las galas en vivo de Gran Hermano los podés seguir a través de la pantalla de El 9 Televida.