Gran Hermano: La pelea de egos que terminó en un abandono inesperado

Un fin de semana con más salidas que otra cosa se vivió en la casa de Gran Hermano, y el primero de todos se dio de manera intempestiva. Mirá lo que pasó en el reality de Canal 9 Televida.

Este fin de semana quedará grabado en el libro de los recuerdos de Gran Hermano, como el que más gente dejó la casa. Es que una discusión familiar terminó generando que uno de los familiares que había entrado para acompañar a una de las participantes del programa de Canal 9 Televida, decidiera armar su valija e irse así sin más. Mirá de quién se trató y qué fue lo que pasó.

Todo comenzó a gestarse en la fiesta de la noche del viernes. Katia La Tana Fenocchio le reclamó a su prima por su juego: “Vos viniste a mostrarte, este es mi momento” y esto, a Gisela Fenocchio, la prima hermana, no le cayó para nada bien. Así en la madrugada del sábado la chica hizo su valija, y avisó que se retiraba de la casa.

La chica, oriunda de Lomas del Mirador, durante su estadía en la casa reveló el otro apodo de su prima, “Pichu”, y fue el oído de ella en varias situaciones problemáticas, tales como una vez más no querer levantarse de la cama o su enojo por no tener sus mascotas a diferencia de Juan Pablo de Vigili.

Insólitamente, Gisela también discutió con Katia cuando la jugadora se enojó porque su prima no le quiso revelar información del exterior.

Cómo reaccionó la casa

Dentro de Gran Hermano algunos culpan a Katia y otros aprovechan ese incidente para su propia estrategia. Lo cierto es que la jugadora de La Matanza verá complicada esta semana: sin Gisela, no podrá jugar por el liderazgo ni por el viaje.

“Yo no quería que se vaya, no pensé que se iba a ir”, se lamentó la motoquera durante una charla con Santiago del Moro, en la gala de este domingo que se emitió por Canal 9 Televida. “La estoy pasando mal, estoy bajón… Me desestabilizó mal”, reconoció. Si bien consideró que su prima fue “impulsiva”, Katia admitió que “hubo peleas pelotudas”. “Me siento culpable, no pensé que era para tanto… Me siento para el cul…“, recalcó.

