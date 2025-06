Gran Hermano: La bajada de placa de Devi puso a los demás a rezar

Un domingo bien álgido se vivió en Gran Hermano. Este lunes en Canal 9 Televida o Eugenia, o Ulises o Katia quedan fuera de juego y los ánimos están tensos.

El ambiente que se vive en Gran Hermano quedó reflejado en lo que fue la gala de este domingo que se transmitió por Canal 9 Televida: emoción pura. De cara a lo que son las últimas semanas de la competencia la cosa se debate entre la ansiedad por el final y las ganas de seguir en competencia, por lo que cada movimiento y decisión puede tener un gran impacto en la casa y en el juego. Mirá lo que pasó y cómo quedó todo para resolverse este lunes cuando termine el capítulo de Yalı Çapkını.

La placa de nominados con la que arrancó este domingo Gran Hermano tenía 4 nombres: Juan Pablo, Katia, Eugenia y Ulises. Pero a lo largo de la gala se develó que uno de ellos seguía en competencia de cara a las dos semanas que restan de juego.

Por segunda semana consecutiva, Devi salió primero de la placa negativa. Solo recibió el 13,5% de los votos para abandonar la casa de Gran Hermano. Después que se enteró que sigue en juego dijo: “Es increíble. Para mí fue odisea llegar acá, lo digo en todo sentido”.

Con ese resultado Eugenia, Katia y Ulises pasaron al confesionario a brindar declaraciones sobre por qué tienen que continuar en el juego de convivencia que transmite Canal 9 Televida.

La primera de los tres en entrar fue Eugenia que dijo: “Sé que estuve rara porque extraño a mi hijo, pero me quiero quedar porque me banqué un montón. Espero recuperarme y estoy haciendo lo posible. Es muy difícil. Me encantaría llegar a la final y ganar. Pido apoyo a Santiago del Estero y a los que me bancan aunque me mande muchas macanas”.

Luego fue el turno de Katia, la oriunda de La Matanza, también mencionó a su hija y su necesidad económica de darle una casa. “Me costó mucho llegar hasta acá. Dejé todo y nunca estuve tanto tiempo lejos de mi hija. Si llegué hasta acá, quiero llegar lo más lejos posible. Además tengo una necesidad económica: quiero darle una casa a ella porque se lo merece. Es para ella. Por favor que la gente me banque”, expresó a cámara.

El cordobés, fiel a su forma y apoyándose en su capacidad de oratoria, se explayó al hablar y pidió que la gente lo ayude para poder cumplir su sueño de ñino de ser un artista. “Es un sueño hecho realidad haber estado acá desde el 2 de diciembre, el resto fue un regalo que me hicieron ustedes. Yo luché desde chiquito para salir de una adolescencia que no fue aclara y ahora de adulto elijo ser este artista. Nunca preferí victimización y elegí el color, el humor y la alegría”, aseguró el cordobés.

“Sé que con Chiara me van a poder sacar de placa para poder ayudarme a cumplir el sueño de ese Ulises niño: ser un artista”, finalizó el politólogo ante Gran Hermano.

Para saber quién de los 3 se va este lunes, no te pierdas el programa en Canal 9 Televida, al término del tanque turco de las noches, Amor a Cualquier Precio.