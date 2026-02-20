Gran Hermano, generación dorada y la apuesta a una estrategia multiplataforma

Con una fuerte apuesta a la convergencia digital y espacios completamente rediseñados, el programa líder de la televisión argentina presenta a sus nuevos integrantes para esta temporada que empieza el lunes en El 9 Televida.

Este lunes 23 de febrero, El 9 Televida le dará la bienvenida a una nueva temporada que promete cambiar las reglas del juego. El fenómeno televisivo más exitoso de Argentina vuelve con una edición especial: Gran Hermano Generación Dorada. Bajo la producción de Telefe y Kuarzo, el formato de Banijay Rights regresa este lunes a las 22.15 hs. con la conducción de Santiago del Moro, quien liderará una temporada cargada de emociones intensas, sorpresas y momentos que prometen quedar en la historia del reality.

Dónde ver Gran Hermano 24/7

Para quienes quieran seguir la convivencia en tiempo real, DGO (la plataforma de DIRECTV) contará con un canal exclusivo, abierto y gratuito con la emisión las 24 horas. Además, las galas y debates se podrán revivir en exclusiva por Prime Video luego de su emisión en TV abierta.

El universo de Streams Telefe: Grilla completa

La propuesta digital en YouTube y Twitch se vuelve más robusta que nunca, con contenidos en vivo durante todo el día:

Todo lo Contrario (17:30 hs): Con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir. Actualidad y seguimiento de la casa en tiempo real junto a la comunidad.

La Jugada (19:30 hs): Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte analizan la estrategia y los movimientos de los jugadores antes de la gala.

Reacción en Vivo (22:15 hs): La Tora y Fefe Bongiorno reaccionan minuto a minuto a lo que sucede en las galas.

La Cumbre: Un espacio exclusivo donde Santiago del Moro tendrá un mano a mano con el eliminado apenas salga de la casa.

El After (Medianoche): Diego Poggi cierra la jornada con un espacio de interacción y los temas del momento.

Además, la “Liga de Streamers” sumará a los creadores más importantes del país reaccionando desde sus propias plataformas, mientras que Coty Romero será la encargada de las reacciones en vivo de La Noche de los Ex.

Con esta estructura, Gran Hermano Generación Dorada busca trascender la pantalla tradicional y consolidarse como el evento multiplataforma del 2026.