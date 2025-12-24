Gran Hermano, generación dorada: una famosa ya confirmó que será parte del reality

Aclaró que no será una participante de Gran Hermano Generación Dorada, sino que será una analista. Conocé de quién se trata.

Marcela Tauro confirmó que formará parte de Gran Hermano: Generación Dorada, aunque aclaró que no ingresará como participante. La periodista reveló detalles exclusivos sobre su rol y también adelantó importantes cambios en la casa más famosa del país que empieza a estar al aire de El 9 Televida desde el próximo 2 de febrero de 2026.

Durante su participación en Intrusos, Tauro generó expectativa al anunciar: “Voy a estar en GH, pero yo hago todo, me faltan los cocineros”. Sin embargo, enseguida llevó tranquilidad y explicó su verdadera función: “No voy a ser participante. Voy a estar adentro de la casa el 2 de febrero, junto a varios periodistas, durante unos diez minutos”.

De esta manera, dejó en claro que su participación estará vinculada al análisis del juego y no a la convivencia. En esa misma línea, Tauro anticipó que el histórico representante del reality, Guercio, tendría un rol destacado en el debate del programa, reforzando la idea de una edición especial con miradas expertas sobre la competencia.

Pero eso no fue todo. En las últimas horas también se conocieron cambios estructurales que marcarán un antes y un después en el reality. A través de sus historias de Instagram, Santiago del Moro compartió imágenes y videos que sorprendieron a los fanáticos: la emblemática piscina fue retirada de la casa. Junto al posteo, el conductor escribió: “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”.

Ante la preocupación de los seguidores por el gran pozo que quedó en el terreno, Del Moro llevó calma y adelantó que la casa sufrirá modificaciones pensadas especialmente para esta nueva edición. “Se vienen cambios a la casa más famosa”, aseguró.

Con estreno confirmado para el 2 de febrero por El 9 Televida, Gran Hermano: Generación Dorada ya empieza a dar señales de que no será una temporada más, sino una apuesta renovada que combinará análisis, nostalgia y una casa completamente transformada.