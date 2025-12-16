Gran Hermano, generación dorada: más de 5 cuadras de fila para el casting y personas que esperaron 20 días

La cuenta regresiva empieza a caminar. Gran Hermano se prepara para definir a sus nuevos participantes y se siente. Una multitud se hizo presente en la única instancia cara a cara para ser parte del reality de convivencia más famoso del mundo

Cinco cuadras de fila y personas que llegaron hace más de 20 días para esperar su oportunidad, así se vivió este martes el último casting presencial de Gran Hermano, generación dorada. La expectativa se volvía palpable: Gran Hermano volvía a ponerse en marcha. A apenas cinco meses de la última final, el canal reavivó el fenómeno y abrió una nueva convocatoria para quienes se animan a proyectarse dentro de la casa más famosa del país, ese espacio donde para muchos argentinos conviven el sueño, la ilusión y la posibilidad de revancha.

Esta vez no hubo filtros digitales ni extensos formularios online. El proceso es directo y contundente: un casting presencial, único, abierto a todo el público. La noticia corrió con velocidad y la expectativa se transformó en una auténtica movilización federal. Aspirantes llegados desde Pilar, Chaco, Ciudadela, Olavarría, González Catán o Formosa se mezclaron en la misma fila, reflejando la diversidad del país. Detrás de cada rostro, una historia; detrás de cada espera, años de imaginar ese instante frente a la pantalla. ¿Cuántos estarían dispuestos a pasar la noche en la vereda, a vencer el cansancio y el frío, con tal de tener un minuto de voz en el prime time?

En medio de la mañana agitada, Analía Franchin y Santiago del Moro cruzaron el límite habitual entre cámaras y público y se acercaron a los primeros aspirantes. La notera de A la Barbarossa detalló la dinámica del proceso: grupos de veinte personas ingresan a un amplio salón y cuentan con apenas sesenta segundos para convencer a los productores de que merecen ser parte de la nueva edición. Un minuto exacto, capaz de cambiar un destino o de dejarlo todo en el intento. Un minuto para condensar una vida entera, o al menos, la versión más potente de uno mismo.

La fila, viva y colorida, también llamaba la atención de rostros conocidos. Ariel Ansaldo, exparticipante del ciclo, no resistió la tentación de acercarse y palpar la adrenalina de quienes, alguna vez como él mismo, anhelan ser protagonistas: “Todos buscando su sueño, estamos súper contentos”, declaró “Big Ari”, observando el desfile de nervios y expectativas.

Mientras tanto, Santiago del Moro tomaba la posta frente a las cámaras del programa de Georgina Barbarossa. “Están todos invitados. Febrero 2026. La casa vuelve a latir, totalmente renovada. No es famoso, no es vip, son 25 años, es la Generación Dorada”, anunció el conductor, desbordante de entusiasmo. Sus palabras, reiteradas entre saludo y saludo, dejaban una consigna: la oportunidad es para todos, sin distinción ni privilegios.