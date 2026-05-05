Gran Hermano está que arde: vuelve el “DAR” y se vienen cambios en el juego este martes

Sin respiro tras la partida de Nazareno Pompei, Santiago del Moro adelantó que este martes 5 de mayo los participantes se enfrentarán a una dinámica que promete sacar chispas.

Después de una gala de eliminación que lideró el rating con más de 14 puntos, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada se prepara para una jornada de alto impacto. Sin respiro tras la partida de Nazareno Pompei, Santiago del Moro adelantó que este martes 5 de mayo los participantes se enfrentarán a una dinámica que promete sacar chispas: el Derecho a Réplica (DAR).

El regreso del “DAR”: La hora de la verdad

Esta noche, los jugadores tendrán la oportunidad de decirse todo en la cara. El “Derecho a Réplica” suele ser el momento donde se pasan facturas por lo ocurrido en la gala de eliminación y donde las acusaciones cruzadas entre La Bomba Tucumana y Luana Fernández podrían llegar a un punto de no retorno.

Súper poderes para el líder de la semana

Pero eso no es todo. Del Moro reveló que el próximo líder de la casa no tendrá una tarea sencilla, ya que contará con beneficios inéditos que pueden destruir cualquier estrategia:

Anulación de votos: Podrá anularle los votos a dos compañeros.

Voto 3, 2, 1: Tendrá la posibilidad de otorgar una votación especial (3 votos al primero, 2 al segundo y 1 al tercero) a otros dos participantes.

Una semana a ciegas

El conductor también confirmó que la gala de nominación de este miércoles será bajo una modalidad extrema: nominación negativa. Sin embargo, la gran vuelta de tuerca es que ningún participante sabrá quién está en placa hasta el próximo domingo. Ese día, durante la cena de nominados, Santiago del Moro ingresará a la casa para darles la noticia y presentar una sorpresa que “cambiará el juego”.

En Mendoza, la cita es esta noche al término de Bahar. Preparate para ver cómo las nuevas reglas empiezan a jugar en la cabeza de los 17 participantes que quedan en competencia.