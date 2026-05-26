Gran Hermano echó a Lola de la casa en vivo y Manu quedó devastado y en placa

Lola Tomaszeuski desafió el poder del dueño de la casa, volvió a romper el aislamiento y fue expulsada de manera fulminante en plena gala de este lunes por la pantalla de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de sus noches más negras, escandalosas y dramáticas desde el inicio del juego. Apenas 24 horas después de haber recibido una durísima sanción económica y una nominación directa por filtrar datos del afuera, Lola Tomaszeuski desafió el poder del dueño de la casa, volvió a romper el aislamiento y fue expulsada de manera fulminante en plena gala de este lunes por la pantalla de El 9 Televida.

La drástica e inapelable decisión se tomó luego de que la producción detectara una conversación de alto impacto en uno de los dormitorios entre la tiktoker —que había reingresado hacía solo cuatro días en el repechaje— y Manuel Ibero, su reciente pareja y aliado estratégico dentro del reality.

La charla prohibida que selló el destino de Lola

El detonante de la expulsión ocurrió cuando Manuel le confesó a la influencer sus dudas sobre el juego: “Sí, yo hay cosas que no entiendo todavía. Yo hablé con Zunino. Estoy empezando a soltar un par de cosas, a ver si puedo confiar en él o no”. La reacción de Lola, lejos de apelar al silencio obligatorio, fue inmediata, sin filtros y con una clara intención de guiarlo en base a lo que vio en el afuera: “¿En Zunino? No, pero confiar no. A Zunino, boludo, dejalo morir solo. En cualquier momento cae en placa y es su turno. No conviene ni tenerlo cerca”.

Además de destrozar al cordobés, la participante le marcó preferencias para enfrentarse a Emanuel Di Gioia y a Nenu López, lanzando una picante premonición sobre otra competidora: “Esa piba se va en una semana en placa planta después de Zunino”. Los fragmentos se viralizaron en la cabina de streaming y en las redes sociales, donde los fanáticos exigieron masivamente su salida inmediata.

El feroz comunicado del “Big”: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

Con toda la casa reunida en el living, la voz de Gran Hermano resonó con una rigidez pocas veces vista, destrozando la estrategia de la jugadora: “Ayer sancioné a cuatro jugadores por brindar información del afuera… Sin embargo, hoy una de esas personas volvió a incumplir esta norma. No se trató de un descuido. Los consejos son información del afuera. Fue una intromisión ilícita en el corazón mismo de la competencia. Procuraste maquillar como una inocente opinión la información alcanzada afuera”, arrancó el Big.

Subiendo el tono, sentenció de forma letal: “Me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar. No me va a temblar el pulso… En tu caso, te bajo de la placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”.

LOLA EXPULSADA DE #GranHermano

MANU fue SANCIONADO y ya está en placa junto a YIPIO, ANDREA y BRIAN. pic.twitter.com/rUAQZVBWNW — emi (@eeemiliano) May 26, 2026

Devastada y entre lágrimas, Lola se marchó proclamando una inocencia que nadie creyó: “No dije nada. Lo poco que duró”, lamentó antes de cruzar la puerta.

Castigo para Manuel y un romance trunco en solo cuatro días

El escándalo no terminó con la salida de la influencer. El dueño de la casa también apuntó contra el cordobés por su complicidad: “No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera”. Como penalidad, Ibero fue enviado directamente a la próxima placa de nominados, sumándose a los ya sancionados Andrea del Boca, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento.

La escena final dejó a la casa sumida en una profunda conmoción y un clima de total tensión. El romance entre Manuel y Lola, que recién había nacido hacía cuatro días con un apasionado beso tras semanas de miradas cómplices, quedó abruptamente interrumpido. El participante se quedó llorando desconsoladamente en el living, teniendo que ser contenido por Andrea del Boca en una noche donde quedó demostrado que, en el reality de El 9 Televida, las reglas no se negocian.