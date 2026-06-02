Gran Hermano dejó una Miss Eliminada: tras una corta y polémica estadía Tati Luna fue expulsada por el público

La participante uruguaya abandonó la casa más famosa del país tras perder un contundente mano a mano contra Titi Tcherkaski. Su salida se dio en una de las semanas más escandalosas del certamen, marcada por sanciones, romances truncos y peleas por la comida.
El formato televisivo más exitoso de la pantalla chica argentina sumó un nuevo capítulo de alto impacto a su bitácora de juego. La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada determinó la salida de Tati Luna, quien apenas logró sostenerse en competencia durante doce jornadas consecutivas. Los pormenores de esta emotiva definición, que mantiene en vilo a los televidentes de todo el país, se vivieron con picos de audiencia en la señal de El 9 Televida.
La placa inicial de nominados estuvo integrada por cinco participantes en riesgo, pero el público mendocino y nacional fue salvando a los favoritos a través del voto telefónico. La primera en salir de peligro fue Tamara Paganini con el 0,4% de los sufragios, seguida por el exfutbolista Brian Sarmiento y el cuestionado Leandro Nigro. Finalmente, el conductor Santiago del Moro anunció que Tati Luna quedaba eliminada por decisión de la audiencia con el 71,8% de los votos negativos, una cifra que fue transmitida por El 9 Televida.
El escándalo de las galletitas y un romance fallido
La corta experiencia de la concursante uruguaya en el reality de convivencia estuvo plagada de severos conflictos vecinales que terminaron por sentenciar su destino en la placa. Su error más grave dentro de la casa ocurrió cuando consumió un paquete de galletitas sin TACC. Este alimento estaba reservado exclusivamente para Andrea del Boca y Nenu López, las dos integrantes del grupo que padecen celiaquía, lo que desató una violenta discusión en la cocina.
A este conflicto por el racionamiento de los víveres se le sumó un inestable y problemático romance con su compañero Matías Hanssen. Este vínculo amoroso, lejos de sumarle simpatía ante el público, terminó por desgastar su imagen pública y la enemistó con los sectores más fuertes del reconfigurado mapa de alianzas. La participante se despidió de forma correcta y breve de sus compañeros antes de cruzar la icónica pasarela de salida hacia los estudios principales.
Cien días de aislamiento y veintidós jugadores en carrera
La salida de la última eliminada se produjo en un marco de absoluta renovación dentro del juego, ya que la producción implementó el regreso de Solange Abraham mediante el beneficio del Golden Ticket. El programa cumplió la histórica barrera de los cien días de transmisión ininterrumpida y todavía mantiene a veintidós competidores activos disputando el millonario premio mayor. Entre los favoritos del público se destacan figuras polémicas como Charlotte Caniggia y la chilena Jennifer “Pincoya” Galvarini.
Los analistas del certamen aseguran que las próximas nominaciones serán letales debido al quiebre definitivo de las treguas entre los participantes históricos y los nuevos ingresantes. Los familiares de los jugadores ya comenzaron a tejer estrategias en el exterior para apuntalar a sus seres queridos en los debates semanales. Todas las galas de nominación, los compactos diarios de convivencia y las galas de expulsión se disfrutan en vivo y en directo por El 9 Televida.