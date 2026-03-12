Gran Hermano definió a sus nuevos salvados y doce jugadores quedaron en la cuerda floja

En una semana marcada por la placa positiva y la expulsión de Carmiña Masi, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los siete participantes que lograron salir de peligro gracias al voto del público.

La casa más famosa del país vive horas de definiciones extremas bajo la mirada atenta de los televidentes de El 9 Televida. En una semana marcada por la placa positiva y la expulsión de Carmiña Masi, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los siete participantes que lograron salir de peligro gracias al voto del público. Sin embargo, la tensión no cede, ya que doce competidores siguen en riesgo de abandonar la Generación Dorada en la doble gala de eliminación que se aproxima.

La dinámica de esta semana en Gran Hermano resultó ser un verdadero rompecabezas para los estrategas. Al tratarse de una votación positiva, el público mendocino tuvo la oportunidad de elegir a sus favoritos para que sigan en carrera por la pantalla de El 9 Televida. Durante la emisión del miércoles, el conductor reveló de forma aleatoria los nombres de quienes ya pueden respirar tranquilos: Lola Poggio, Juani Caruso, Yisela Pintos, Jennifer Galvarini, Yanina Zilli, Manuel Ibero y Luana Fernández fueron los beneficiados por el apoyo popular y bajaron de la placa.

Estos siete nombres se sumaron al primer lote de salvados, entre los que figuraban Catalina Tcherkaski, Cinzia Francischiello, Andrea Del Boca, Solange Abraham y Daniela De Lucía. Un caso aparte fue el de Carmiña Masi, quien también había sido de las más votadas, pero su expulsión por comentarios racistas contra Mavinga la dejó fuera de juego de forma inmediata. Por otro lado, la líder de la semana, Lola Tomaszeuski, observa todo desde la comodidad de su inmunidad, asegurándose una semana más de estadía.

Con este nuevo mapa, el tablero de la Generación Dorada quedó configurado con doce participantes que todavía no logran salir del peligro. Entre los nombres que siguen en placa aparecen figuras fuertes y polémicas como Brian Sarmiento, Kennys Palacios, Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia; estos dos últimos muy cuestionados por su actitud ante los dichos discriminatorios de la paraguaya. También pelean por su lugar Jenny Mavinga, Franco Poggio, Franco Zunino, Carla Bigliani, Eduardo Carrera, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás Sícaro.

El clima en la casa es de absoluta paranoia, ya que la producción confirmó que se viene una doble eliminación. El primer jugador deberá cruzar la puerta este jueves por la noche, mientras que el segundo lo hará recién el próximo lunes. Esta decisión de estirar la agonía de la placa busca medir el aguante de los fandoms y depurar la casa de cara a las instancias finales. Los seguidores de El 9 Televida ya están moviendo sus redes para salvar a sus preferidos en una votación que promete ser histórica por el volumen de votos.

Lo que suceda en la gala de hoy será fundamental para entender hacia dónde se inclina la balanza del público. Con doce jugadores en riesgo, cualquier error de convivencia puede ser letal. Mientras los salvados ya arman sus grupos para la cena, los nominados preparan sus valijas con el temor de ser los primeros en irse tras el escándalo de Carmiña. La casa más famosa del mundo no da respiro y la pantalla de Mendoza será testigo de una noche donde la alegría de unos será la tristeza definitiva de otros.