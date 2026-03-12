Gran Hermano busca un reemplazo tras la expulsión de Carmiña y hay misterio por quién entrará a la casa

La estrepitosa salida de la periodista paraguaya activó un operativo de emergencia en la producción para cubrir su vacante. Tras los aberrantes dichos racistas contra Mavinga, Santiago del Moro confirmó que habrá una nueva incorporación, mientras el escándalo cruza las fronteras y ya genera repercusiones en Paraguay.

La estrepitosa salida de la periodista paraguaya de Gran Hermano por la pantalla de El 9 Televida activó un operativo de emergencia en la producción para cubrir su vacante. Tras los dichos racistas contra Mavinga, Santiago del Moro confirmó que habrá una nueva incorporación, mientras el escándalo cruza las fronteras y ya genera repercusiones judiciales en Paraguay.

La noche del miércoles marcó un antes y un después en la Generación Dorada. Tras confirmarse que Carmiña Masi quedó fuera de juego por sus comparaciones vinculadas a la esclavitud, el dueño de la casa decidió expulsarla de inmediato. Ante este escenario, la producción anunció que en los próximos días se seleccionará a un nuevo concursante para completar el grupo. Aunque la convocatoria será abierta, el proceso se mantiene bajo un estricto hermetismo, lo que generó una ola de especulaciones sobre quién se animará a entrar en este clima de máxima tensión.

El episodio que desencadenó la sanción se volvió un caso de impacto regional. Medios paraguayos, como el portal ABC Color, reflejaron la gravedad de los hechos y confirmaron que la frase de Masi sobre “el barco” no solo le costó su lugar en la televisión argentina, sino que también disparó una posible reacción judicial.

En apenas dos semanas de juego, la ahora exhermanita pasó de ser una figura prometedora a protagonizar uno de los retiros más breves y polémicos de la historia del formato, poniendo en jaque los protocolos de convivencia de Telefe.

Lo más llamativo de esta crisis es el doble discurso que quedó al descubierto. Mientras la familia de la paraguaya intentó defenderla asegurando que esos comentarios “no la definen”, salió a la luz un archivo donde ellos mismos exigían respeto y empatía al comienzo del certamen. Esa contradicción encendió la furia de los seguidores en Mendoza, quienes no tardaron en señalar la hipocresía de un entorno que pidió frenar la discriminación del fandom, pero luego trató de minimizar una agresión directa hacia la comunidad afrodescendiente y la integridad de Jenny Mavinga.

Por su parte, el entorno de Mavinga ya ratificó que empezarán una estrategia legal basada en los derechos humanos, calificando los dichos como “degradantes y denigrantes”. La velocidad de respuesta de la producción demostró un cambio de protocolo frente a antecedentes previos, priorizando la ética ante la gravedad social del hecho.

La expulsión de Carmiña marcó un precedente en la industria televisiva regional por la severidad de la medida. En las próximas galas de El 9 Televida, se verán las repercusiones de una noche que empezó con mates y terminó con una participante saliendo por la puerta de atrás. Con el misterio del reemplazo en el aire y la sombra de una demanda judicial, la Generación Dorada enfrenta su desafío más difícil: demostrar que el entretenimiento no puede estar por encima de la responsabilidad legal y el respeto humano básico.