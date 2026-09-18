Gran Hermano Awards: todos los ganadores de la noche de gala que revivió los mejores de momentos del reality

Tras la consagración de Solange Abraham, la pantalla de El 9 Televida emitió la última velada de Gran Hermano: Generación Dorada con la entrega de los distinguidos GH Awards 2026. En un clima distendido, de risas y emoción, Santiago del Moro y el panel premiaron los momentos más desopilantes, virales y polémicos.

La inolvidable temporada de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo su broche de oro este jueves 17 de septiembre por la pantalla de El 9 Televida. Tras la emotiva definición en la que Solange Abraham se consagró campeona frente a Yisela “Yipio” Pintos, la producción celebró la tradicional gala de los GH Awards 2026, reconociendo lo mejor, lo más divertido y lo más polémico de los 205 días de encierro.

Con la presencia de los exjugadores, la flamante ganadora y la subcampeona, Santiago del Moro junto al equipo de analistas revivió los clips más virales antes de entregar los esperados galardones.

Reconocimientos especiales y el mejor compañero

La noche comenzó con distinciones entregadas directamente por los panelistas: Laura Ubfal distinguió a Andrea del Boca como “la mamá de la casa”, Ceferino Reato premió a Yanina Zilli por su nivel de juego, y el codiciado premio al Mejor Compañero —elegido por el voto secreto de los propios participantes— quedó en manos de Manuel Ibero.

Todos los ganadores de los Gran Hermano Awards 2026:

La jugadora más limpia: Charlotte Caniggia (por su implacable lucha contra la mugre y el orden del baño).

La más “showcera”: Steffany “Campanita” Pereira (por sus insoportables cacerolazos y las dos veces que se atrincheró requiriendo seguridad).

Mejor “farmeo de aura”: Solange Abraham (por marcar su presencia auténtica e imponente como campeona).

Mejor cantante: Yanina Zilli (por entretener a la casa con éxitos en inglés como Flowers ).

Mejor caída: Andrea del Boca (por su impactante resbalón en la cocina que derivó en su abandono).

Mejor baile: Juan Carlos ‘JC’ López y Tamara Paganini (por su arriesgada performance en la fiesta del SUM).

Mejor entrada: Cinzia Francischiello (por su regreso con Golden Ticket en la puerta giratoria).

Mejor disfraz: Sebastián Cola (por sus imitaciones y personificaciones humorísticas).

Mejor beso: Luana Fernández & Matías Hanssen (por su apasionada sesión en la pileta).

Mejor festejo: Yipio (por su eufórica celebración con el saco violeta tras superar en placa a Pincoya).

Mejor melena: Manuel Ibero (por el involuntario tic con el que se acomodaba el jopo).

Mejor llanto: Alejandra Majluf (por su desesperación ante la falta de cigarrillos).

Momento viral: Mariela Prieto (por la icónica toma en la que pareció que una planta tenía ojos).

Mejor look: Daniela De Lucía (por su elegancia y peinados como marca registrada).

Mejor pelea: Jennifer “Pincoya” Galvarini vs. Tamara Paganini (por la feroz discusión de agosto con acusaciones y amenazas).

Mejor peor compra: Danelik Galazán (por la insólita adquisición de 20 kilos de morrón).

Acá te compartimos lo que fue este momento en un video de resumen.

Con esta última entrega de distinciones, la casa más famosa del país apagó definitivamente sus reflectores en la pantalla de El 9 Televida, cerrando una edición dorada que quedará en la historia de la televisión.