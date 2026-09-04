Gran Hermano 2026: Sol Abraham al límite tras quebrarse con su familia y cruzarse feo con Luana y Yanina Zilli

A días de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, Solange Abraham vivió horas de pura intensidad dentro de la casa más famosa del país. Tras reencontrarse virtualmente con su familia y sufrir una fuerte crisis de llanto por el aislamiento, la participante descargó su furia contra Luana Fernández y Yanina Zilli en una discusión sin concesiones.

La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada no da tregua. Mientras el público define quién se quedará con el título entre las cinco finalistas, la convivencia interna atraviesa su punto más crítico. En las últimas horas, Solange Abraham se convirtió en la gran protagonista de la casa tras pasar de la angustia absoluta al enfrentamiento directo con sus compañeras.

La jornada comenzó con un momento de profunda carga emotiva cuando Sol accedió finalmente a su esperado Derecho a Réplica (DAR). Al ver a su hija Delfina, a su sobrino Felipe, a su mamá Norma y a su hermana Noelia en pantalla, la tucumana no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto inconsolable: “Los extraño mucho, no aguanto más, por favor. Quiero estar con ustedes”, expresó desbordada por la culpa y la ansiedad del encierro, requiriendo contención por parte del Big Brother.

Cruce feroz: acusaciones de “panqueque” y “falta de dignidad”

Sin embargo, tras el impacto emocional, la participante transformó la angustia acumulada en un duro reclamo contra el resto de las finalistas. Sin un conflicto previo inmediato, Sol se acercó a Luana Fernández y Yanina Zilli para reprocharles comentarios que escuchó a sus espaldas tras la salida de Mariela Prieto.

Lejos de guardarse nada, Abraham arremetió primero contra Zilli, tildándola de “panqueque” y asegurando que dejará el reality con una “imagen lamentable” por responsabilizarla de viejos conflictos con otros exparticipantes. Acto seguido, fue lapidaria contra Luana por sus vínculos dentro de la casa: “Te faltó dignidad. Te regalaste a todos los hombres de la casa. ¿No te llamó la atención que ninguno te haya dado bola? Quizás fue por tus actitudes, tenés que tener un poco más de dignidad”, disparó Solange sin rodeos.

La respuesta de Luana y el clima previo a la final

Ante el ataque, Yanina decidió callarse e ignorarla, pero Fernández no se quedó callada y le recordó a Sol su paso previo fuera del juego, acusándola de “haber sacrificado a Pincoya” para meterse en la definición. “Yo prefiero que me quieran y no que me odien, como a ella, que la odia todo el mundo”, le contestó Luana con vehemencia.

Con la casa dividida y las emociones a flor de piel, las cinco jugadoras que siguen en carrera encaran los días más definitorios del certamen. No te pierdas cómo avanza todo hacia la gran final por El 9 Televida.