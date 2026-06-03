Gran Hermano 2026: Franco Zunino le comió la boca a Nenu López y la reacción de celos de Luana Fernández se volvió viral

Durante la última gala en vivo, los participantes protagonizaron un apasionado e intenso beso frente a las cámaras. Los primeros planos captaron el gesto de absoluta incomodidad de Luana, quien arrastra un pasado amoroso con el influencer.

La convivencia dentro del reality show más visto del país sumó un nuevo capítulo de alto impacto que entrelazó romance, picardía y fuertes tensiones sentimentales. Durante la emisión nocturna conducida por Santiago del Moro, las dinámicas lúdicas propuestas por la producción terminaron por dinamitar la aparente paz que reinaba en las habitaciones. Las repercusiones de este sorpresivo acercamiento se convirtieron de inmediato en el eje central de los debates de este miércoles en El 9 Televida.

El disparador de la secuencia se originó cuando la icónica actriz Andrea del Boca aceptó el desafío de explicar de forma detallada cómo se ejecuta técnicamente un beso de ficción en el universo de las telenovelas. Al instante, el resto de los concursantes propuso como voluntarios a Franco Zunino y a la reciente ingresada Nenu López, quienes vienen consolidando una fuerte atracción mutua. Los televidentes de El 9 Televida presenciaron el momento exacto en que el influencer aceptó la propuesta sin titubear, dejando de lado los reparos de la joven por un cuadro gripal.

Dos besos fogosos y los primeros planos de la discordia

La demostración actoral excedió por completo los límites de la simulación artística cuando el joven avanzó con determinación sobre los labios de su compañera. El apasionado intercambio obligó a la propia muchacha a exclamar que le habían “comido la boca”, una frase que desató los gritos y las ovaciones de toda la tribuna. Lejos de amedrentarse por la repercusión de sus actos, el creador de contenidos redobló la apuesta pública y solicitó una segunda oportunidad para concretar un ósculo todavía más intenso.

LUANA NO LIGA UNA:

Vio a Zunino comerle la boca a Nenu.

Hanssen le hizo el vacío.

Le tocó sobre rojo y no nomina.#GranHermano pic.twitter.com/9EXm0NYdsq — emi (@eeemiliano) June 3, 2026

Sin embargo, el verdadero foco de atención de las plataformas digitales de elnueve.com se trasladó hacia un costado del living principal del establecimiento. Los directores de cámaras decidieron ponchar de forma directa el rostro de Luana Fernández, quien no logró ocultar sus intensos celos ante la fogosidad de la flamante pareja. La modelo, quien mantuvo un intenso y conflictivo romance con el propio protagonista semanas atrás, ensayó una sonrisa incómoda que delató su profundo malestar por la situación.

Furor en las redes sociales por el triángulo amoroso del año

El conductor del ciclo televisivo intentó descontracturar el ambiente e invitó formalmente a la joven afectada a sumarse al juego buscando un compañero para besar, alternativa que fue rechazada de inmediato de forma tajante. En cuestión de minutos, las capturas de pantalla de la transmisión en vivo inundaron las redes sociales X y TikTok, transformando los gestos de la participante en memes virales. Los analistas del espectáculo aseguran que este cruce modificará las estrategias de votación de cara a las nominaciones.

Los resúmenes de las galas confirman que la presencia de la nueva integrante modificó por completo los liderazgos sentimentales que estaban establecidos desde el inicio del ciclo. Los internautas de elnueve.com comenzaron a manifestar sus posturas divididas, armando bandos digitales que apoyan la nueva pareja o defienden el despecho de la modelo. Todos los detalles de la convivencia de los famosos, las peleas por celos en el encierro y las galas completas de expulsión se viven en exclusiva por El 9 Televida.