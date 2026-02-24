Gran Hermano 2026: el polémico regreso de Eduardo Carrera, entre la madurez y un pasado violento que no se olvida

Fue el último en ingresar en la “Generación Dorada” de este lunes. Aunque hoy se presenta como un padre de familia y odontólogo, las redes sociales reflotaron un video de su participación en 2003 con actitudes que hoy son totalmente repudiables.

La casa de Gran Hermano volvió a abrir sus puertas este lunes 23 de febrero de 2026 y, en una jugada cargada de nostalgia, la producción de Telefe presentó la “Generación Dorada”. El último en ingresar, y quizás el más experimentado, fue Eduardo Carrera, un viejo conocido del formato que busca revancha tras 23 años. Para quienes vieron aquella emisión por El 9 Televida, seguramente lo recordarán por un episodio de extrema violencia que hoy le hubiese valido la expulsión directa.

Eduardo es recordado por su paso en Gran Hermano 3 (2003), la emblemática edición que ganó Viviana Colmenero. En aquel entonces, Carrera logró alcanzar el puesto número 7, quedando a un paso de la gran final. Sin embargo, su reingreso no fue recibido solo con recuerdos alegres.

El video del escándalo: repudio masivo en redes

Minutos después de cruzar la puerta, el pasado de Eduardo volvió para atormentarlo. En X (ex Twitter), se volvió viral un video de su edición original donde se lo ve en una actitud hiper violenta y machista. Las imágenes muestran a un Eduardo fuera de sí, agrediendo verbalmente a su entonces pareja dentro de la casa, Romina Orthusteguy.

si esto era eduardo en 2002, como será ahora? LAM #GranHermano pic.twitter.com/GadnrA6HXv — aaron  (@aarontsuarez) February 24, 2026

“Es una actitud que hoy en día es totalmente repudiable”, señalaron miles de usuarios, cuestionando que la producción haya elegido a un perfil con esos antecedentes para esta nueva etapa. El contraste entre aquel joven “actor y trotamundos” de los realities y los estándares actuales de convivencia y respeto generó una ola de críticas inmediata.

El “nuevo” Eduardo: ¿Podrá limpiar su imagen?

Hoy, lejos de las luces y las polémicas de hace dos décadas, Carrera se presenta con una vida transformada. Actualmente trabaja en un consultorio dental, es padre y mantenía un perfil bajísimo en redes sociales antes de entrar (con apenas 98 seguidores en Instagram).

Según declaró antes de ingresar, su intención es aportar la “esencia original” del programa, utilizando su madurez y humor para aliviar la convivencia. El odontólogo está convencido de que la experiencia de la “vieja escuela” será su mejor estrategia para ganar el juego que se le escapó en 2003.

Sin embargo, el público de 2026 es muy distinto al de principios del siglo. Con el archivo en su contra y un video que demuestra conductas violentas, Eduardo Carrera deberá enfrentar no solo a sus nuevos compañeros, sino a un veredicto social que ya empezó a jugar su partido en las redes. Seguí de cerca cada uno de sus pasos por la casa más famosa del país en El 9 Televida.