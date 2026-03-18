Gran Final de MasterChef Celebrity: ¿quién se quedará con la gloria, Ian Lucas o La Reini?

La hora de la verdad: Ian Lucas y La Reini se enfrentan en la gran final de MasterChef Celebrity Después de más de 100 programas cargados de sabor, tensión y emociones a flor de piel, la cocina más famosa del país cierra sus puertas con una definición de película.

Mendoza se prepara para vivir el desenlace más esperado de la televisión. El 9 Televida se prepara para la gran definición entre Ian Lucas y “La Reini” en MasterChef Celebrity. Los fanáticos deberán estar atentos para no perderse el momento exacto en que uno de los finalistas levante el trofeo de campeón.

El duelo culinario entre el influencer Ian Lucas y la carismática Sofía “La Reini” Gonet ha generado una revolución en las redes sociales. Tras la emocionante despedida de Maxi López, los dos finalistas ya se probaron sus chaquetas de chef y diseñaron el menú de tres pasos con el que intentarán conquistar a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Ahora, el foco está puesto en los dos finalistas que logran superar todos los obstáculos. Ian Lucas y La Reini dejarán atrás sus delantales blancos para vestir, por primera vez, las chaquetas de chef profesional. El desafío final será el más exigente de la temporada: deberán diseñar y ejecutar un menú completo de tres pasos (entrada, plato principal y postre) en apenas 120 minutos de pura adrenalina.

El jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui no tendrá piedad a la hora de evaluar la técnica, la originalidad y el sabor de cada plato. Sin embargo, los finalistas no estarán solos; todos los exparticipantes de esta edición regresarán a las cocinas para alentar desde la tribuna junto a los familiares más cercanos, creando el marco perfecto para una tarde que quedará en la historia de la televisión.

La gran incógnita sobre quién se llevará el premio mayor se resolverá este jueves por la tarde en la pantalla de El 9 Televida. ¿Pesará más la audacia estratégica de Ian Lucas o la sofisticación de La Reini? Mendoza se prepara para vivir una final de película donde la pasión gastronómica será la única protagonista.