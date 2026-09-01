“Gracias por todo, Leo”: el improvisado altar en Plaza España que recogió el sentir de los mendocinos ante el anuncio de Messi y que se hizo viral

Luego de que el capitán argentino confirmara su alejamiento de la Selección Mayor a través de una emotiva carta pública, un creador de contenidos instaló un micrófono en pleno centro de la Ciudad de Mendoza para recolectar el sentir de los hinchas. Testimonios emotivos, agradecimientos eternos y una provincia que despide a su máximo héroe deportivo.

La noticia sacudió los cimientos del deporte mundial y caló hondo en el corazón de cada argentino. Tras la difusión de la carta oficial en la que Lionel Andrés Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina de Fútbol, las calles de Mendoza se convirtieron en un hervidero de emociones contrapuestas: incredulidad, nostalgia y, por sobre todas las cosas, una gratitud infinita.

En este contexto de conmoción nacional, el creador de contenidos mendocino Santiago Guerra (@santiaguerraok) montó una particular intervención urbana durante la tarde de este lunes 31 de agosto. Ubicado estratégicamente en la esquina de Montevideo y 9 de Julio, en pleno corazón de la Plaza España, colocó un escritorio, un micrófono de mano, una copa del mundo de plástico y dos cartulinas con la consigna que interpeló a cientos de transeúntes: “Si realmente lo amás… ¿Qué le dirías a Messi?”

Piel de gallina: el llanto y los recuerdos de los hinchas

Por el improvisado espacio desfilaron niños, jóvenes y adultos que no dudaron en frenar su rutina diaria para dejarle un mensaje al astro rosarino. Desde promesas de amor eterno hasta historias familiares, las declaraciones dejaron al descubierto la huella imborrable que dejó el ’10’ en la sociedad.

“Sos un ejemplo tanto para nosotros como para la gente grande de nunca dejar de intentarlo. Te tengo tatuado acá y te voy a recordar toda la vida”, confesó emocionado uno de los jóvenes que se acercó al micrófono mostrando la piel grabada.

Otro de los testimonios rememoró con nostalgia lo que significó crecer viendo al capitán de la Scaloneta: “Messi para mí fue toda mi infancia. Discutía con mi mamá porque me decía que era un pecho frío y no lo comparara con Maradona, y yo le decía: ‘¡No me critiques a Messi porque es lo más grande del mundo, hermano!’. Te sigo desde que tenías 16 años”.

Un pedido de reflexión y la nostalgia de cara al futuro

Entre los mensajes recopilados por la cámara del instagramer no faltaron quienes intentaron enviarle un último ruego al rosarino para que revea su postura antes del próximo compromiso internacional. “Tenías que recapacitar y fijarte en que el pueblo te quiere, y no solamente la Argentina, te quiere un montón de gente en el mundo. Es el único motivo de que los pibes al día de hoy salgan adelante”, expresó un peatón visiblemente afectado.

La jornada en Plaza España dejó en claro que la figura de Lionel Messi trasciende los títulos y las estadísticas deportivas. Acompañado por el marco inconfundible del centro mendocino, el pueblo cuyano le rindió un tributo improvisado pero repleto de verdad: el ’10’ ya no vestirá la celeste y blanca, pero la gratitud popular será eterna.