Entre el rescate de tesoros de archivo de principios de milenio, y la solidez de las grandes casas francesas e italianas, las estrellas del cine inauguraron la temporada de premios en el Ray Dolby Ballroom. Zendaya, Penélope Cruz y Emma Stone lideraron una velada cargada de sofisticación.
El calendario cinematográfico de Hollywood encendió oficialmente sus motores con la celebración de los Governors Awards 2026. Los mismos se entregan tres premios que reconocen la trayectoria profesional en la industria cinematográfica: Es así, que el emblemático Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles volvió a desplegar su alfombra roja para recibir a la élite de la industria en una ceremonia organizada por la Academia, que este año tuvo como uno de sus momentos más emotivos el homenaje a la trayectoria de la legendaria Glenn Close.
Más allá de los reconocimientos artísticos y los discursos de agradecimiento, la velada funcionó como el primer gran termómetro de tendencias de la temporada de premios. Sobre la pasarela previa al evento, la moda exhibió una fascinante dualidad: por un lado, el magnetismo de la moda sostenible y el rescate de piezas históricas de archivo; por el otro, la majestuosidad incombustible de la haute couture tradicional.
El brillo dorado de los 2000: Zendaya vuelve a hacer historia
Si alguien sabe cómo transformar una aparición pública en un acontecimiento de cultura pop, esa es Zendaya. Mientras gran parte de las invitadas optó por estrenos recién salidos de los talleres europeos, la actriz decidió mirar hacia atrás y rescatar una joya vintage de principios del siglo XXI: un impactante diseño dorado firmado por Giles Deacon.
Con esta elección, la intérprete no solo deslumbró por la luminosidad metálica y el trabajo artesanal del tejido, sino que reafirmó su estatus como máxima embajadora de la moda de archivo, demostrando que las siluetas de la década del 2000 poseen una vigencia absoluta en las galas de máxima etiqueta.
El podio de las grandes maisons: Chanel, Louis Vuitton y Armani
En la vereda opuesta, el clasicismo de las históricas casas de lujo desplegó todo su oficio artesanal a través de tres referentes indiscutidas del séptimo arte:
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Penélope Cruz: Fiel a su idilio estético con la firma francesa, la actriz española apostó por la exquisitez de Chanel Alta Costura, defendiendo esa elegancia atemporal que equilibra estructura, delicadeza y sello propio.
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Emma Stone: Consolidando su alianza creativa de larga data, lució una creación de Louis Vuitton, etiqueta que también fue la elegida por figuras internacionales como Léa Seydoux y HoYeon para transitar la velada.
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Glenn Close: Como gran homenajeada de la noche, la veterana intérprete desfiló con la sobriedad impecable y las líneas sastreras características de Giorgio Armani, proyectando autoridad y distinción.
Surrealismo, sastrería contemporánea y nuevas apuestas
El mapa estilístico de los Governors Awards 2026 se completó con un abanico diverso de firmas que aportaron audacia y modernidad a la noche californiana. El toque teatral y escultural llegó de la mano de Tessa Thompson, quien deslumbró con una creación de Schiaparelli, mientras que Charlize Theron desplegó su habitual magnetismo enfundada en un diseño de Tom Ford.
La sastrería italiana de vanguardia tuvo doble representación gracias a Julianne Moore y Vicky Krieps, quienes coincidieron en apostar por Bottega Veneta. Por su parte, Olivia Wilde y Monica Barbaro se inclinaron por el romanticismo contemporáneo de Valentino, y Florence Pugh sumó su característico desenfado a la lista de presencias destacadas.
Finalmente, el espíritu más alternativo y vanguardista quedó sellado con Cara Delevingne, quien lució una pieza de John Galliano, junto a las arriesgadas y celebradas elecciones de Sophie Okonedo con la firma Luar y Elizabeth Debicki apostando por la estética depurada de Ferrari Style. Una noche inaugural que dejó en claro que, en esta temporada, el verdadero lujo reside en la diversidad de narrativas visuales.