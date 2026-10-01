Golpe para la tarde de El 9 Televida: Cortá por Lozano sufrió dos inesperadas bajas en su panel

La tarde de El 9 Televida suma novedades en su grilla de entretenimiento. Cortá por Lozano, el clásico magazine liderado por Verónica Lozano, confirmó una reestructuración interna en su equipo periodístico tras la salida de dos de sus integrantes habituales.

Novedades de último momento en uno de los ciclos más vistos de las tardes de El 9 Televida. El programa conducido por Vero Lozano atraviesa horas de cambios profundos tras confirmarse dos bajas de peso dentro de su equipo de profesionales. Al sorpresivo paso al costado del periodista de policiales Augusto Telias tras un año y medio al aire, se le suma la renuncia de Evangelina Anderson, quien se encamina hacia nuevos proyectos profesionales.

La noticia tomó por sorpresa a la audiencia cuando la propia conductora anunció al aire la despedida formal de Augusto Telias, periodista especializado en la cobertura de casos policiales que formaba parte del ciclo desde hacía un año y medio.

La emotiva despedida de Augusto Telias: “No soy el mismo”

Frente a las cámaras y visiblemente conmocionado, el especialista en hechos policiales explicó las razones personales que lo llevaron a dar un paso al costado de la emisión diaria, aclarando que continuará ligado a la pantalla en las mañanas de Telefe: “Para mí no es una decisión fácil, lo vengo pensando desde hace un tiempo. Es por cuestiones personales. Para mí, haber participado de este programa fue algo inesperado porque tengo 24 años en el canal y siempre me dediqué al periodismo ‘serio’. No soy el mismo en el noticiero después de haber pasado por acá: me hizo muy bien”, expresó agradecido.

Por su parte, Vero Lozano le dedicó palabras de afecto para cerrar su ciclo: “Respeto tu decisión y entiendo que necesitás tiempo para vos y tu familia. Ha sido un encanto tenerte y las puertas están siempre abiertas”.

Evangelina Anderson se despide y ya buscan su reemplazo

A la salida de Telias se le suma la renuncia confirmada de Evangelina Anderson, quien decidió apartarse de la mesada para encarar nuevos proyectos profesionales orientados al universo del streaming.

Frente a este doble espacio vacante en la tarde de El 9 Televida, la producción ya comenzó a evaluar diferentes alternativas para renovar el panel. Entre los nombres que trascendieron para ocupar la silla se destacan figuras mediáticas y exconcursantes de reality, además de la firme posibilidad de tentar a Eliana Guercio tras su reciente desvinculación de la mañana de A la Barbarossa.

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