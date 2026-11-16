Golpe de calor y mascotas: ¿Qué tener en cuenta para cuidarlos?

A diferencia de los humanos, nuestros compañeros de cuatro patas no transpiran por todo el cuerpo y son sumamente vulnerables a las altas temperaturas. Enterate cómo reconocer las señales tempranas de hipertermia, las zonas clave para refrescarlos y los hábitos indispensables para protegerlos.

Con la llegada de las jornadas agobiantes y las olas de calor, el bienestar de los animales de compañía exige una atención redoblada. Muchas veces proyectamos nuestra propia tolerancia térmica sobre ellos, sin advertir que su fisiología funciona de una manera completamente distinta. A diferencia de las personas, los perros y los gatos carecen de glándulas sudoríparas distribuidas por toda la piel; regulan su temperatura corporal principalmente a través del jadeo y mediante las almohadillas plantares, un mecanismo mucho más lento y limitado cuando el termómetro se dispara.

Al respecto, la médica veterinaria Lorena Iglesias advierte que “las mascotas son sumamente sensibles a sufrir un golpe de calor, una elevación brusca y peligrosa de la temperatura corporal que puede comprometer órganos vitales en cuestión de minutos”. Además subraya la importancia de actuar desde la prevención y la observación cotidiana.

Señales de alerta: aprender a leer el cuerpo del animal

El primer paso para evitar una emergencia veterinaria es detectar a tiempo cuándo el animal está experimentando estrés térmico. Según explica la especialista, el jadeo intenso, acelerado y ruidoso es el indicador más claro de que la mascota percibe una temperatura ambiental elevada y está intentando disipar el calor interno.

Sin embargo, existen otros síntomas progresivos que encienden las alarmas:

Salivación espesa y abundante , acompañada de mucosas (encías y lengua) de un color rojo muy intenso o, en cuadros más avanzados, azuladas.

Decaimiento repentino, debilidad muscular o tambaleo al caminar, con negativa a moverse.

Aumento del ritmo cardíaco y respiración superficial.

Vómitos, diarrea o episodios de desorientación, señales que indican una urgencia médica inmediata.

Cómo refrescarlos de manera efectiva y segura

Cuando el calor apremia o detectamos los primeros signos de agitación, saber dónde y cómo aplicar frío marca la diferencia. La doctora Iglesias señala que “el secreto radica en enfriar las zonas donde la piel está más desnuda y los vasos sanguíneos pasan más cerca de la superficie, evitando mojarles únicamente el lomo, donde el pelaje denso puede incluso retener el calor”.

-Zonas estratégicas: Humedecer con paños frescos (nunca con agua helada ni hielo directo, ya que provocan vasoconstricción y frenan la pérdida de calor) la zona del abdomen, las ingles, las axilas, la base del cuello y las almohadillas de las patas.

-Hidratación constante: Garantizar acceso permanente a agua limpia y fresca, renovándola varias veces al día y ubicando distintos bebederos en lugares sombreados de la casa.

-Circulación de aire: Mantener los ambientes ventilados mediante corrientes cruzadas, ventiladores o aire acondicionado moderado.

Hábitos cotidianos de prevención: los grupos más vulnerables

“La prevención comienza modificando las rutinas diarias durante la temporada estival. Es fundamental evitar los paseos y el ejercicio físico en las horas pico de radiación solar (entre las 10 y las 18 horas), optando por salidas tempranas o nocturnas, y comprobando siempre con el dorso de la mano que el asfalto no queme sus patas. Asimismo, jamás deben quedar encerrados dentro de vehículos estacionados ni en patios sin sombra o ventilación”, contó.

Finalmente, la profesional recordó que “extremar los cuidados en los animales con mayor predisposición: cachorros, mascotas gerontes, animales con sobrepeso y razas braquicéfalas de hocico chato, como bulldogs, pugs o gatos persas, cuya anatomía respiratoria dificulta aún más el intercambio térmico. Un hogar fresco y una mirada atenta son el mejor escudo para disfrutar del verano junto a ellos con total seguridad”.

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