Glamour y relax en Miami: las mujeres de la Scaloneta copan las playas mientras esperan los 16avos del Mundial

Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Muri López Benítez disfrutan de unos días de sol, microbikinis rojas y reencuentros antes del cruce decisivo de la Selección Argentina ante Cabo Verde.

La fiebre mundialista ya se siente con fuerza en los Estados Unidos, y las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina se encargan de ponerle color y calor a la previa. A pocos días del trascendental partido por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Cabo Verde (que se verá por El 9 Televida), Caro Calvagni y Agus Gandolfo desembarcaron en Miami para disfrutar de un merecido descanso y alentar de cerca a la Scaloneta.

Las reconocidas influencers, esposas de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez respectivamente, no tardaron en marcar tendencia en las redes sociales. Con el rojo como el color absoluto y dominante de la temporada, revolucionaron Instagram con postales de playas paradisíacas, piletas exclusivas y la calidez del verano estadounidense.

El “Team Rojo” que conquistó la costa de Florida

La primera en encender las redes fue Caro Calvagni, quien con un contundente “Hola Miami” inauguró sus días de playa. Instalada en un hotel de lujo con vista directa al mar, la empresaria posó con un sofisticado bikini rojo a cuadros diminutos en blanco, combinado con una falda larga al tono. Las imágenes capturadas desde la terraza del complejo —con el pelo húmedo, lentes de sol finos y el atardecer caribeño de fondo— sumaron miles de interacciones en cuestión de minutos.

Reencuentros y complicidad en la pileta

La estadía en la ciudad costera también dio lugar a los esperados reencuentros entre las integrantes de “la banda de las mujeres de la Selección”. Caro compartió una tierna postal desde la zona de la pileta junto a Muri López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez.

“Amiguita, te quiero”, le dedicó Calvagni a Muri en sus historias de Instagram. En la foto se las ve a ambas relajadas en unos escalones de madera, mostrando la gran complicidad y la amistad que consolidaron durante los últimos años acompañando a la albiceleste por el mundo.

“Playita al fin”: el festejo de Agus Gandolfo

Por su parte, la mendocina Agus Gandolfo también hizo su entrada triunfal a Miami Beach. Con un conjunto fiel a su estilo —crop top y bikini rojo intenso—, la influencer aprovechó los icónicos paisajes locales para sus sesiones de fotos. Se la pudo ver posando sonriente en las tradicionales casillas de guardavidas de colores pastel y disfrutando de un trago en un parador playero rodeado de palmeras.

Aunque Carolina y Agustina todavía no se fotografiaron juntas en la arena en lo que va de esta parada, la buena onda entre ambas quedó en evidencia con las reacciones y comentarios cruzados en sus perfiles. Días atrás, mientras el plantel nacional competía en Kansas y Dallas durante la fase de grupos, ambos compartieron exigentes rutinas de entrenamiento urbano para mantenerse en forma.

A partir de ahora, la cuenta regresiva corre para el próximo viernes 3 de julio, cuando dejen los bikinis de lado para ponerse las camisetas argentinas y alentar desde el palco en el primer duelo de eliminación directa del Mundial. y vos, acá lo podés vivir con la misma intensidad, en la pantalla de El 9 Televida.