MasterChef Celebrity cerró con un giro completamente inesperado que descolocó tanto a los participantes como a los televidentes. Luego de superar el complejo desafío de las galletas danesas en lata, Rocío Robles y Edith Hermida quedaron en el mano a mano final al ser señaladas como los platos más flojos de la noche. Sin embargo, al momento de dar el veredicto el jurado sorprendió con una determinación inédita y advirtieron sobre un inminente “quiebre” en la competencia.

Las cocinas de MasterChef Celebrity vivieron una noche cargada de suspenso en el cierre de la séptima gala de eliminación en El 9 Televida. Tras enfrentarse a una exigente prueba de pastelería —elaborar 12 galletitas sablée de manga con doble decoración—, los jurados evaluaron el desempeño general de los nueve sentenciados y tomaron una decisión que alteró el rumbo del certamen.

El mano a mano entre Rocío Robles y Edith Hermida

Al momento de la degustación, Rocío Robles tuvo un arranque complicado desde lo visual, ya que Damián Betular comparó sus galletas con los “polvorones que compraba su papá en Lavalle”. La periodista deportiva reconoció que apuró el emplatado y dejó afuera sus mejores piezas, mientras que Germán Martitegui señaló que la masa estaba “demasiado procesada” y sin el arenado adecuado.

Por su parte, Edith Hermida —que venía golpeada tras su fallido bife con frutillas— bautizó su lata como “la catástrofe que no fue”, agradeciendo una intervención clave de Maru Botana durante el cocinado que le permitió llegar a término. La pastelera la felicitó por lograr la textura de la sablée y Martitegui calificó como “un milagro” que completara la entrega, aprovechando para pedirles a todos que no pierdan la calma ante las indicaciones.

La decisión inédita del jurado y el anuncio de un “quiebre”

Durante la deliberación, los chefs coincidieron en que esperaban un verdadero desastre técnico pero terminaron gratamente sorprendidos por el nivel parejo de la jornada: “Hacía rato que no pasaba esto. Todos tienen todo muy bien algo y alguna cosita a mejorar”, destacó Betular.

De regreso frente a las estaciones, el jurado anunció que las mejores preparaciones pertenecieron a Pablo Giralt, Julieta Poggio y Karina Mazzocco, dejando en la cuerda floja a Robles y Hermida. Sin embargo, cuando la tensión estaba al máximo, Betular lanzó el bombazo de la noche:

“La participante que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… ninguna. En una prueba tan difícil sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. La verdad es que los nueve merecen estar una semana más. Igual les avisamos que descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”, sentenció el pastelero, desatando el festejo y el alivio generalizado en todo el estudio.

Seguí todas las galas, los giros más inesperados y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.