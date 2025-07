“GH: Generación Dorada” ya prepara su llegada a la pantalla de El 9 Televida para el 2026

En una entrevista Santiago del Moro contó que aunque el programa ya no está al aire, todos han seguido trabajando de cara a la nueva edición que tiene como fecha de inicio el 2026. Conocé los detalles.

No hace ni una semana que Gran Hermano se despidió de la pantalla de El 9 Televida y ya se está trabajando a toda máquina para la próxima edición que se espera llegue a los televisores argentinos en el 2026. En una entrevista que Santiago del Moro brindó, dio detalles de lo que se vendrá en lo que han dado en llamar “Gran Hermano: Generación Dorada”. Conocé de qué se trata todo.

“Estamos bien, contentos. Mucho laburo. Es un programa que nunca para porque más allá de los programas que nosotros tenemos en vivo, el programa sigue en la casa. Así que es mucho laburo, pero estamos contentos”, reflexionó del Moro sobre la última edición.

El conductor se refirió a la novedad que traerá la próxima temporada, que tiene como fecha tentativa de estreno finales de diciembre. “Se viene también una nueva edición: una parte de la casa van a ser famosos y otras no, así que la gente ya se está notando”, aseveró al ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Sobre las novedades en las que ya se trabaja, del Moro dijo: “Esta sería la cuarta temporada que hacemos desde la vuelta al canal de GH, así que hay que darle como una vuelta de tuerca”. “Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, detalló.

Este martes se cumple una semana de la final de Gran Hermano. Para el regreso del reality habrá que esperar un poco, pero del Moro ya confirmó que todo el equipo del reality continua trabajando para que en el 2026 el reality regrese a El 9 Televida.