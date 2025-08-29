Ganate entradas para ver a Alejandro Lerner en Mendoza

El cantautor argentino se presenta en el Arena Maipú con un show cargado de clásicos y emociones. Ya podés participar por entradas gratuitas para vivir en vivo “La banda sonora de tu vida”.

El reconocido cantautor argentino Alejandro Lerner se presentará en Mendoza el domingo 7 de septiembre a las 21 horas, en el Arena Maipú Teatro, como parte de su gira “La banda sonora de tu vida”.

El espectáculo promete un recorrido emocional por los grandes clásicos de su carrera, junto con adelantos exclusivos de su próximo álbum. Y vos podés estar ahí: ya está abierto el concurso para ganar entradas gratuitas.

Concurso: cómo participar

El sorteo se realiza a través de ELNUEVE.COM y entrega entradas dobles para disfrutar del recital en vivo. Para participar, solo hay que completar el formulario con nombre, DNI y teléfono. Los ganadores serán anunciados el viernes 6 de septiembre y contactados por la producción para coordinar la entrega.

Sobre el show

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Domingo 7 de septiembre Hora: 21:00 hs

21:00 hs Lugar: Arena Maipú Teatro (Maza y Emilio Civit, Maipú)

Arena Maipú Teatro (Maza y Emilio Civit, Maipú) Entradas: A la venta en Ticketek y boletería del Arena (solo efectivo)

A la venta en Ticketek y boletería del Arena (solo efectivo) Producción: Eskpe Producciones

Lerner interpretará temas como Todo a pulmón, Después de ti, Volver a empezar y Amarte así, además de nuevas canciones como Mi Argentina, que busca abrazar al pueblo argentino a través de su música.

¿Quiénes pueden participar?

El concurso está abierto a mayores de 18 años residentes en Mendoza. No se requiere compra previa ni condición especial. Cada ganador recibirá dos entradas para asistir con un acompañante.