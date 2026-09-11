Gala imperdible en PH, Podemos Hablar: Andy Kusnetzoff confirmó sus invitados estrella para este sábado por El 9 Televida

Andy Kusnetzoff regresa este sábado 12 de septiembre a las pantallas de El 9 Televida con una emisión renovada de PH, Podemos Hablar. El conductor recibirá en el punto de encuentro a personalidades del espectáculo, el deporte y el periodismo para compartir anécdotas, debates calientes y emociones a flor de piel.

La cita televisiva de los sábados por la noche se prepara para otro envío cargado de confesiones e historias cruzadas. Este sábado 12 de septiembre a partir de las 21:30, Andy Kusnetzoff se pondrá al frente de una nueva entrega de PH, Podemos Hablar en la pantalla de El 9 Televida, reuniendo a un variado abanico de figuras públicas dispuestas a dar un paso al frente.

El ciclo, que regresó a la televisión tras una esperada vuelta que el propio conductor calificó de muy positiva en su competencia de fin de semana, confirmó la nómina de personalidades que pasarán por el punto de encuentro para cruzar sus vivencias pasadas y su presente profesional.

Los invitados confirmados para este sábado

En esta oportunidad, la lista combina personalidades del deporte, la conducción, el teatro y la televisión de realidad:

Pamela David: La reconocida conductora aportará su mirada sobre el medio y repasará su trayectoria.

Fernán Mirás: El talentoso actor sumará su experiencia en el teatro y la ficción nacional.

Analía Franchín: La incisiva panelista llevará su estilo directo y sin rodeos a la mesa de debate.

Pablo Migliore: El exfutbolista y exboxeador repasará momentos bisagra de su carrera deportiva y personal.

Tamara Paganini: La histórica exintegrante de la primera edición de Gran Hermano dirá presente para sumar revelaciones de su paso por los medios.

Con el estilo dinámico que lo caracteriza, Andy buscará los puntos de coincidencia entre realidades tan diversas en una noche que promete momentos emotivos e imperdibles.

Este sábado a las 22 horas por El 9 Televida llega un nuevo programa de PH, Podemos Hablar.