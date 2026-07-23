Gala de fuego en Gran Hermano: la votación de los ex dejó una multitudinaria placa de 7 nominados

El reingreso de los jugadores históricos sacudió las alianzas y las estrategias. Hubo seis votos anulados, sorpresas en el confesionario y un inesperado beso que encendió la convivencia. Conocé la lista de los nominados y cómo se vota esta semana.

La semana 22 de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida, arrancó con el pie en el acelerador. Luego de la impactante llegada de ocho figuras históricas a la casa más famosa del país, la gala de nominaciones dejó un escenario absolutamente volátil: siete participantes quedaron en la placa de nominados tras una noche marcada por anulaciones, jugadas de la líder y el debut de las visitas en el confesionario.

Los jugadores que quedaron en riesgo de abandonar la competencia son Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso.

Seis votos anulados y la estrategia de la líder

La construcción de la placa tuvo condimentos únicos. Por un lado, la líder de la semana, Steffany “Campanita” Pereira, hizo uso de su beneficio para anular los votos de cuatro compañeros. Pese a que Santiago del Moro le confirmó que podía anular a los recién ingresados, la jugadora prefirió proteger el juego original y dejó sin poder de voto a Tamara, Majluf, Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos.

A esas cuatro anulaciones se les sumaron dos castigos cruzados “desde el afuera”: los votos de Solange “Sol” Abraham y Cinzia Francischiello quedaron inhabilitados por decisión de los últimos eliminados de la casa, Emanuel Di Gioia y JC, quienes usaron su “voto legado” antes de partir.

Con seis sufragios menos en el conteo, los 18 participantes habilitados pasaron por el confesionario:

Tamara Paganini se convirtió en la más votada de la noche tras recibir las balas de Campanita, Daniela Celis, Yanina Zilli, Romina Uhrig y Luana Fernández.

Alejandra Majluf acumuló una gran cantidad de puntos provenientes principalmente de los exjugadores: Selva Pérez, Fabio Agostini, Big Ari, Daniela, Romina, Mariela y “Devi” De Vigili la apuntaron.

Sebastián Cola completó el podio de los más votados por sugerencia de Pincoya, Emma Vich, Juanicar, Mariela y Juliana Díaz.

¿Cómo es la votación esta semana? (Cambio de reglas)

La producción de Gran Hermano introdujo una dinámica especial para esta semana que combinará dos instancias de participación del público:

Voto Positivo (primeras 24 horas): La gente deberá votar por sus participantes favoritos para salvarlos. Voto Negativo (a partir de la noche de este jueves 23 de julio): La placa pasará a ser tradicional y el público votará a quién desea eliminar.

Este mismo jueves 23 de julio, durante la gala en vivo, dos de los nominados saldrán de la placa gracias al apoyo de la audiencia en la fase positiva, mientras que el nombre del nuevo eliminado definitivo se conocerá el próximo lunes.

Romance inesperado: el beso entre Fabio Agostini y Juliana Díaz

Además de las alianzas tácticas, la convivencia entre los exjugadores y los participantes de la presente edición ya regaló el primer bombazo romántico. Para sorpresa de todos —y en especial de Luana Fernández, con quien había mantenido un flirteo previo—, Fabio Agostini se besó apasionadamente con Juliana Díaz a pocas horas de haber reingresado a la casa.

La escena fue presenciada por varios compañeros y promete desatar nuevos focos de tensión y celos dentro de la vivienda en los próximos días.

Seguí el minuto a minuto de la gala de salvación, las encuestas y todas las novedades de Gran Hermano en la pantalla de El 9 Televida.