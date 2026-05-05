Gala de eliminación en Gran Hermano: ¿quién se fue de la casa y qué sorpresa anunció del Moro?

En una gala de eliminación cargada de nerviosismo, el público dictaminó quién debía abandonar la casa más famosa del país en esta Semana 10.

La noche de este lunes 4 de mayo fue decisiva en la pantalla de El 9 Televida. En una gala de eliminación cargada de nerviosismo, el público dictaminó quién debía abandonar la casa más famosa del país en esta Semana 10. Tras una placa muy reñida, Nazareno Pompei se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.

Una definición minuto a minuto

La placa original contaba con cinco nominados que caminaban por la cuerda floja: Danelik Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Luana Fernández y Nazareno Pompei. Bajo la modalidad de voto negativo, el público fue salvando a sus favoritos.

La primera en respirar aliviada fue la actriz venezolana Grecia Colmenares, quien se mostró muy emocionada: “¡Estoy feliz! Quiero estar en esta casa, la valoro mucho”, agradeció. Luego, la siguieron Luana y Eduardo, dejando el veredicto final en un mano a mano de pura tensión entre Danelik y Nazareno.

Finalmente, pasadas la medianoche en El 9 Televida, Santiago del Moro anunció que Nazareno Pompei debía abandonar la competencia. Lejos de irse con angustia, el participante se despidió con la frente en alto y una promesa para sus aliados (Manu, Titi y Lolo): “Fue un placer estar acá. Espérenme, que en unas semanas vuelvo por el repechaje”.

¿Cómo queda la casa?

Con la salida de Nazareno, son 17 los jugadores que continúan en carrera por el premio mayor. Entre ellos, figuras que vienen protagonizando fuertes cruces como Gladys “La Bomba” Tucumana, Franco Zunino y la salvada de la noche, Danelik.

Bombazos: repechaje y un ingreso misterioso

Santiago del Moro no dejó que la gala terminara solo con una despedida. El conductor confirmó que en los próximos días comenzará el esperado repechaje, donde ex participantes, expulsados y aquellos que se retiraron por voluntad propia tendrán la chance de volver a entrar.

Pero lo que más sorprendió a Mendoza y al país fue el anuncio para el domingo 10 de mayo. Del Moro adelantó que ingresará alguien nuevo: “No viene a convivir, viene a cambiar el juego”. ¿Será un ex Gran Hermano histórico o una figura que nadie se imagina?

Seguí el minuto a minuto de lo que pasa en la casa por Canal 9 Televida y todas las novedades en elnueve.com.