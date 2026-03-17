Gala de eliminación en Gran Hermano: quién se fue de la casa este lunes

En una gala de eliminación atípica y marcada por el voto positivo, Santiago del Moro anunció quién debía abandonar la casa más famosa del país.

La noche de este lunes en El 9 Televida se vivió con el corazón en la boca. En una gala de eliminación atípica y marcada por el voto positivo, Santiago del Moro anunció quién debía abandonar la casa más famosa del país. Tras una placa masiva que se fue desgranando desde la semana pasada, el público tomó una decisión final y Nick Sícaro se convirtió en el cuarto eliminado de la “Gran Hermano”.

La definición llegó cargada de suspenso, ya que la placa estaba integrada por seis participantes que no habían logrado ser salvados en las instancias previas. A medida que avanzaba la noche, el conductor fue anunciando a los que se quedaban gracias al apoyo popular. Eduardo Carrera fue el primero en respirar aliviado, seguido por Brian Sarmiento, Franco Zunino y Kennys Palacios, quienes aseguraron su continuidad en el reality.

El mano a mano final quedó entre Martín Rodríguez y Nicolás “Nick” Sícaro. Con el clima de tensión al máximo, Del Moro reveló el contenido del sobre: Nick obtuvo el menor porcentaje de votos positivos y tuvo que despedirse de sus compañeros. Entre abrazos y lágrimas, el joven cruzó la puerta principal, cerrando así su etapa en el juego y dejando a la casa en un estado de absoluta conmoción por su salida.

La gala de anoche también estuvo atravesada por el reciente ingreso de “La Maciel”, la participante therian que ya empezó a generar comentarios entre los jugadores que se quedaron. La salida de Nick marcó un punto de quiebre en las alianzas, especialmente tras el escándalo que protagonizó con Solange Abraham antes de irse. Ahora, los participantes deberán rearmar sus estrategias para enfrentar una nueva semana de competencia por la pantalla de El 9 Televida.

Hoy martes, se verá la repercusión inmediata de esta baja en la casa. ¿Cómo reaccionó el grupo de los “históricos” ante la salida de uno de los suyos? ¿Qué impacto tuvo la partida de Nick en el ánimo de los nominados que se salvaron “raspando”? Todo esto y mucho más se analizará en la edición de hoy, mientras el juego se vuelve cada vez más exigente.