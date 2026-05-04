Gala de eliminación en Gran Hermano: ¿quién abandona hoy la casa más famosa del país?

Tras una cena de nominados que terminó en escándalo y una serie de salvaciones que dejaron a más de uno con el corazón en la boca, la placa final ya está definida.

Llegó el día de la verdad. Este lunes 4 de mayo, la pantalla de El 9 Televida se vestirá de gala para una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada. Tras una cena de nominados que terminó en escándalo y una serie de salvaciones que dejaron a más de uno con el corazón en la boca, la placa final ya está definida.

Una cena con gusto amargo

Lo que empezó como una comida cordial se transformó en un campo de batalla cuando Santiago del Moro les pidió a los nominados que dijeran quién querían que se fuera y por qué. Los cruces no tardaron en aparecer, especialmente entre Gladys “La Bomba” Tucumana y Luana Fernández.

La tensión continuó durante la gala de salvación, donde “La Bomba” fue la primera en salir de placa, dedicándole su continuidad a Luana con un gesto desafiante. Luego, se sumaron a la lista de salvados Titi Tcherkaski, Daniela De Lucía, Juanicar Caruso y Franco Zunino, dejando el destino de los otros cinco en manos del público.

Los 5 que caminan por la cuerda floja

El voto del público es negativo, y esta noche uno de estos participantes deberá abandonar el reality:

Danelik Galazán

Eduardo Carrera

Grecia Colmenares

Nazareno Pompei

Luana Fernández

¿Qué dicen las encuestas?

Si bien la última palabra la tiene el voto telefónico, las redes sociales ya empezaron a jugar su partido. En las encuestas de X (ex Twitter), el nombre que suena con más fuerza para irse es el de Nazareno Pompei, quien cosecha más del 55% de los votos negativos. Sin embargo, en Instagram, el foco está puesto sobre Danelik, seguida de cerca por Eduardo Carrera.

¿Se cumplirá el pronóstico de las redes o habrá una sorpresa de último momento? Lo cierto es que la división en la casa es total y los “actores protagonistas” están bajo la lupa de la gente. No te pierdas la gala de eliminación esta noche, al término de Bahar, por El 9 Televida.