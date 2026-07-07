Gala de eliminación en Gran Hermano: la “placa planta” se cobró una nueva víctima y un participante se fue de la manera más insólita

El público dejó en claro quiénes no juegan en “Generación Dorada”. En un versus picante, Leandro Nigro fue expulsado por amplia diferencia y tuvo una bizarra despedida a cuestas de un arbusto.

La noche de los lunes en Gran Hermano Generación Dorada suele ser sinónimo de tensión absoluta, pero la última gala de eliminación sumó una fuerte dosis de dramatismo y bizarreada televisiva. Siete participantes quedaron expuestos al voto negativo del público en la temida “placa planta”, una modalidad diseñada especialmente para castigar a aquellos jugadores que no generan contenido ni mueven las fichas dentro de la casa. Cerca de la medianoche, Santiago del Moro anunció la decisión de la gente: Leandro Nigro se convirtió en el nuevo eliminado tras perder un mano a mano arrollador.

Los porcentajes y el desahogo de los salvados

La placa original arrancó con Matías Hanssen, Sebastián Cola, Mariela Prieto, Juan Carlos López, Alejandra Majluf, Luana Fernández y Leandro Nigro en la cuerda floja. A medida que Del Moro abría los sobres, el alivio y las cuentas pendientes empezaron a florecer en el living:

Matías Hanssen fue el primer salvado con el récord del porcentaje más bajo: apenas el 1,60% de los votos negativos.

Sebastián Cola lo siguió con el 2,40% y festejó a los gritos con Charlotte Caniggia: “¡Vamos que no soy una planta!” .

Mariela Prieto se salvó tercera con el 3,40% , tras una semana de intensos cruces y la visita de su ex, el Turco García.

Juan Carlos López ( 5,30% ) no dejó pasar su salvación y aprovechó para encarar en vivo a Sol y Cinzia, quienes querían verlo afuera.

Alejandra Majluf respiró aliviada en quinto lugar con el 8,80% y prometió cambiar su juego.

Un versus aplastante y una salida insólita por la puerta roja

De esta manera, el mano a mano final quedó entre Luana y Nigro. Los números difundidos por Telefe no dejaron margen para la duda y reflejaron el veredicto letal del público contra la falta de estrategia: Nigro acumuló el 60,10% de los votos en contra, frente al 39,90% de su compañera.

Pero lo que verdaderamente hizo estallar las redes sociales fue el particular ritual de expulsión. Al tratarse de la placa planta, Nigro no pudo cruzar la clásica pasarela principal. En su lugar, un productor disfrazado completamente de arbusto entró al living, cargó al participante sobre sus hombros y lo retiró de la casa a través de la puerta roja. El jugador, fiel a su estilo desapegado, se retiró entre risas tras 48 días de juego en los que nunca logró sacarse el mote de invisible.

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