Gala de eliminación en Gran Hermano: el alarmante “presentimiento” que pone en jaque a un favorito

Este lunes 27 de abril, la pantalla de El 9 Televida se prepara para una gala de eliminación que promete ser histórica.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más dramáticas. Este lunes 27 de abril, la pantalla de El 9 Televida se prepara para una gala de eliminación que promete ser histórica. Con cinco nombres de peso en la placa, la incertidumbre no solo reina en el público, sino que ha desatado una ola de teorías y “vaticinios” entre los propios participantes que temen lo peor.

¿Quién se va hoy? El presentimiento de Daniela y Yisela

En una charla íntima captada por las cámaras esta mañana, Yisela “Yipio” Pintos y Daniela de Lucía analizaron el clima de la casa. Yisela, visiblemente afectada por estar nominada, lanzó una teoría tragicómica: “Si ponen una canción más en inglés, es que me voy hoy”.

Sin embargo, lo que encendió las alarmas fue la confesión de Daniela. La jugadora aseguró tener un “presentimiento” muy fuerte sobre la salida de un “poderoso jugador”. Aunque no dio el nombre de forma explícita, su análisis estratégico apunta directamente a las figuras que hoy polarizan el voto del público. “No quiero que se vaya porque no me sirve para mi juego, pero siento que pasa hoy”, sentenció Daniela, dejando un silencio sepulcral en la habitación.

La placa definitiva: Cinco candidatos y un solo destino

Tras la inmunidad que Manuel (líder de la semana) les otorgó a Nazareno y Emanuel, la placa quedó conformada por perfiles muy distintos, lo que vuelve el resultado totalmente impredecible:

Braian Sarmiento: El gran apuntado en redes tras sus últimos cruces.

Yisela “Yipio” Pintos: La humorista que teme que su ciclo haya terminado.

Solange Abraham: En pie de guerra tras sus peleas con Tamara Paganini.

Danelik Galazán: Buscando sostener su lugar tras semanas de bajo perfil.

Franco Zunino: El crédito joven que pelea por no ser el decimosegundo eliminado.

¿Cómo ver la gala de eliminación en vivo?

El programa comenzará al término de Bahar por la pantalla de Canal 9 Televida. Además de conocer quién cruza la puerta, la noche de hoy es clave por el inminente ingreso de Gladys “La Bomba” Tucumana, quien llega para sacudir la convivencia justo cuando el grupo “Bomba Atómica” parece estar totalmente fracturado.

Recordá que podés emitir tu voto negativo enviando un SMS con la palabra GH al 9009 o a través del código QR que aparece en pantalla.

¿Se cumplirá el presentimiento de Daniela y caerá un gigante? Todo se define hoy en la gala más esperada.