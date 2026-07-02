Gala de alto impacto en Gran Hermano: se armó la “placa planta” con 7 nominados y habrá eliminación el lunes

En una noche vibrante por El 9 Televida el público salvó a 12 de los 19 participantes mediante el voto positivo. Los que no alcanzaron el corte quedaron en la cuerda floja y definirán su permanencia por voto negativo.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sufrió un terremoto táctico que reconfiguró por completo el mapa del juego. Este miércoles por la noche, la pantalla de El 9 Televida fue testigo de una de las emisiones más esperadas de la temporada: la definición de la temida “placa planta”. Tras la eliminación de Nenu López y el masivo “todos a placa” enviado por la producción, el público tuvo en sus manos una votación positiva para rescatar a sus favoritos, dejando a siete participantes en riesgo absoluto de abandonar la competencia.

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de quebrar la tensión al pararse frente a los 19 jugadores, quienes esperaban formados sobre una alfombra verde en la arena del estudio. Uno a uno, el voto de la gente fue sacando de la zona de peligro a los pesos pesados y a las grandes sorpresas del reality, dándoles el aire necesario para asegurarse una semana más en la casa más famosa del país.

Los 12 salvados por el público: sorpresas y festejos

La salida de la placa positiva estuvo cargada de gritos, llanto y desahogo. La primera en festejar eufóricamente fue Steffany “Campanita” Pereira, seguida de inmediato por la reconocida actriz Andrea del Boca. Posteriormente, salieron de placa Cinzia Francischiello y la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quien agradeció profundamente el apoyo de su país.

El listado de los salvados continuó con Juanicar —quien venía de un emocionante “Congelados”—, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Sol Abraham. Hacia el final, la salida de Charlotte Caniggia generó desconcierto absoluto entre los jugadores originales, dado que es una de las ingresantes más nuevas y su fuerte respaldo popular se leyó como un golpe directo a las estrategias del núcleo antiguo. Cerraron la lista de invictos Yanina Zilli y Manuel Ibero Durigón.

Quiénes integran la “placa planta” y cuándo es la eliminación

Tras el cierre de la votación positiva, quedaron definidos los siete participantes que no lograron convencer al público y que, a partir de ahora, se someten a la votación negativa. La “placa planta” quedó conformada de la siguiente manera:

Sebastián / Esteban Cola

Matías Hanssen

Juan Carlos “JC” López

Luana Fernández (su presencia causó impacto entre los analistas del show, al ser una de las jugadoras originales históricamente fuertes).

Alejandra Majluf

Mariela Prieto / Pietro

Leandro Nigro

El cronograma de GH: Este jueves se llevará a cabo la clásica cena de nominados, un espacio donde los siete sentenciados sacarán a la luz sus diferencias cara a cara. La gran gala de eliminación se postergará hasta el lunes 6 de julio, día en que el público elegirá quién cruza la puerta de salida.