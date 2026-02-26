Gabriela De Lucía habló de su salida de la casa de Gran Hermano por la muerte de su papá

La exparticipante abandonó la casa a 48 horas de haber ingresado al reality de El 9 Televida. Desde Tandil, a donde viajó por el fallecimiento de su padre, subió un video a sus redes agradeciendo el acompañamiento del público y el por qué optó por comunicarle a sus compañeros su salida de esa manera.

La noticia sobre la salida de Gabriela De Lucía impactó en todos los portales de noticias del entretenimiento. Es que Gran Hermano, Generación Dorada no llevaba ni 48 horas al aire cuando la inesperada novedad del fallecimiento de su padre obligó a la coach e influencer a tomar la decisión de abandonar el juego. La decisión de De Lucía la comunicó la producción mediante una comunicación oficial. Sin embargo, este jueves al mediodía mediante sus redes la exparticipante del reality de El 9 Televida explicó por qué comunicó así su salida a sus compañeros de juego.

Un clima de conmoción se instaló a horas de haber comenzado una nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada. Este miércoles murió el papá de Daniela De Lucía —conocida como “Dani la Coach”—. Fue la novedad que se apoderó de todos los portales de noticias.

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela de Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, comunicaron desde la producción del reality a través de las redes sociales.

Según explicaron, Daniela ya está al tanto de la situación: “Fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”. “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, sumaron.

A casi 24 horas de esta noticia, la influencer compartió un video en sus historias de Instagram en donde agradeció los mensajes de sus seguidores, todo el apoyo de la gente en un momento de tanto dolor y explicó que decidió dejar la casa “a pesar de que estaba viviendo uno de los momentos más felices de mi vida, por que no podía dejar de despedir a su padre y de acompañar a su madre quien estuvo 57 años al lado de él”, explicó De Lucía.

En ese sentido optó por comunicarle la novedad de su salida y el motivo de la misma de la manera “más profesional que podía porque yo sabía que iban a empatizar y no quería que vivieran mi partida con dolor”. Enfatizó que eligió hablar desde un lugar no tan emocional con quienes compartió la casa de Gran Hermano, porque si bien llevaban apenas 48 horas juntos, “la intensidad de lo que allí se vive es muy distinta al afuera y parecía que ya llevábamos una semana o un mes juntos”, detalló en el video.

