Furor total por “La cuarta estrella”: el nuevo himno viral de la Scaloneta que ya cantan los hinchas para el Mundial 2026

Creada por el compositor “Palmito Música”, la canción se posiciona como la gran sucesora de “Muchachos”. Con la melodía eterna de “No me arrepiento de este amor”, la letra une la Copa de Italia 90, el reclamo por Malvinas, al Diego y el sueño de ver a Lionel Messi bicampeón.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ya se empezó a jugar con alma y vida en las tribunas digitales. Mientras el director técnico Lionel Scaloni termina de delinear la lista definitiva de convocados y el equipo se consolida en el primer puesto del ranking FIFA, los hinchas argentinos ya encontraron el ritmo perfecto para empujar la ilusión. Se trata de “La cuarta estrella”, un tema que se volvió viral en las redes sociales y se encamina a ser el hit oficial de la hinchada.

La propuesta musical corre por cuenta del creador de contenido y compositor “Palmito Música”, quien logró un verdadero fenómeno popular al tomar la base rítmica de un clásico absoluto de la movida tropical: “No me arrepiento de este amor”, de la inolvidable Gilda. “Pasó algo mágico”, confesó el artista al recordar el momento exacto en el que las estrofas cargadas de mística, bombos y puro clima de cancha empezaron a cobrar forma.

Venganza histórica, Malvinas y el sueño del bicampeonato

A diferencia de otras propuestas, “La cuarta estrella” caló hondo en el sentimiento popular porque cruza de manera perfecta la memoria emotiva del fútbol argentino con las causas nacionales más sensibles.

La letra arranca reconociendo el logro de Qatar 2022 junto a Lionel Messi, pero inmediatamente viaja en el tiempo hacia una vieja herida del fútbol local: la final de Italia 90. El tema plantea que, 36 años después, la Scaloneta irá a vengar “la copa que le robaron al diez (Diego Maradona), la que no nos dejaron levantar”, en clara referencia al polémico penal cobrado por el árbitro Edgardo Codesal. El estribillo, directo y emocionante, une el recuerdo de los héroes de Malvinas, de Maradona y el deseo unánime de ver a la Selección coronarse bicampeona del mundo.

La letra completa de “La cuarta estrella”

Soy hincha de la selección la aliento con el corazón ganamos la tercera con Lionel queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después (NdR: en referencia al ciclo mundialista) la Scaloneta va a vengar la copa que le robaron al diez la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella brilla en la camiseta soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas por el Diego por la última de Leo Argentina quiero verte bicampeón.

El clima mundialista ya se instaló por completo y el público argentino demuestra que su ingenio para alentar no tiene límites comerciales ni fronteras. Podés escuchar el tema completo, aprenderte la letra para los próximos partidos a través de la pantalla de El 9 Televida, el canal del mundial.