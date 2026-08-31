“Full time papis”: Úrsula Corberó mostró la intimidad de su maternidad con el Chino Darín y enamoró a todos

A poco más de seis meses del nacimiento de su hijo Dante, la reconocida actriz compartió en sus redes sociales posteo único que refleja el día a día en la crianza del pequeño. El tierno comentario del actor argentino y las postales del verano europeo.

El amor entre Úrsula Corberó y el Chino Darín vive uno de sus momentos más especiales y plenos. A poco más de seis meses de haberse convertido en padres por primera vez tras la llegada del pequeño Dante —nacido el pasado 9 de febrero—, la actriz española sorprendió a sus millones de seguidores con una conmovedora galería de imágenes que retrata la intimidad de su vida familiar.

Bajo el título de “Full time papis”, la protagonista de La casa de papel mostró en su cuenta oficial de Instagram la rutina cotidiana del hogar, combinando la ternura de la maternidad con postales del verano europeo.

Las tiernas postales de Dante y el tierno cruce de la pareja

En el carrete de fotografías publicado por la artista se puede apreciar al pequeño Dante disfrutando de un baño en una pequeña tina plástica, así como también una emotiva postal de Úrsula amamantando a su bebé mientras toma un descanso.

“Muy morfable todo”, escribió el Chino Darín en la publicación de su pareja, reaccionando fascinado ante las postales de su hijo y desatando miles de ‘me gusta’ de los fanáticos.

Entre desayunos en familia y el estilo veraniego

La publicación también dejó ver momentos de entrecasa, como un completo desayuno en el que el hijo de Ricardo Darín aparece concentrado trabajando frente a su computadora, y postales urbanas donde Corberó luce un look veraniego de anteojos oscuros y vestuario negro.

La pareja, que mantiene un vínculo consolidado desde hace años entre España y Argentina, demuestra una vez más cómo transita esta nueva etapa de la paternidad compartida, cosechando elogios y mensajes de afecto de colegas del espectáculo y seguidores de todo el mundo.