Full talento mendocino: Ambrosio Cantú cantó en La Voz Argentina, deslumbró y sorprendió a todos contando de dónde conocía a Lali

Ambrosio Cantú se presentó en la gala de este domingo en La Voz Argentina, deslumbrando a los cuatro jurados del talent show de El 9 Televida con su talento y su conocida historia en la que Lali también fue parte, conocela.

Es la primera vez que en todas las ediciones del talent show, La Voz Argentina, que un concursante de Mendoza no sólo hace girar las cuatro sillas del jurado, sino que, además, deslumbra con talento y con una historia pasada en donde Lali también fue protagonista. Mirá todo lo que pasó este domingo en El 9 Televida de la mano de Ambrosio Cantú y su performance.

La audición a ciegas de Ambrosio Cantú en La Voz Argentina 2025 emocionó a todos los coaches, quienes decidieron darse la vuelta al escucharlo interpretar sólo y con su guitarra el tema Mamma Mia de Abba. Lo que los jurados no sabían, es que toda la “pelea” por intentar quedarse con la voz del mendocino era en vano, porque su corazón ya tenía destino y estaba escrito desde antes.

“De hecho, vos Lali en su momento me mandaste un saludo, que actué allá en España”, reveló el músico que previo a subirse al escenario de La Voz logró llegar a la final del programaGot Talent España en 2024. Rápidamente, la cantante lo interrumpió para afirmar: “O sea que tenés que venir acá Ambrosio. He sido generosa en el pasado”.

Así, Ambrosio procedió a explicar que le había enviado un saludo cuando él estuvo en Got Talent. “¡Sí, es verdad! Nos representabas allá en España, sos vos…”, expresó Lali y le habló a sus compañeros: “Ay chicos, yo los quiero mucho, pero es obvio…”.

“Te voy a decir una cosa, es otro formato y además, si hay una relación previa, levanta sospechas. No podés ir al equipo de Lali porque es sospechoso”, sentenció Soledad.

Ante los embates de sus compañeros para quedarse con el mendociono, Lali expresó: “Ambrosio, vos y yo sabemos lo que sentimos el uno por el otro, porque tenemos un vínculo de mucho tiempo, nadie te va a entender como yo, yo entendí lo que te estaba pasando en ese momento, te mandé el mensaje para darte fuerza y la fuerza te trajo hasta La Voz Argentina para que esto suceda. ¡Ambrosio te lo pido por Dios!”.

“Mirá cómo chamuya, no se puede creer, la gente se da cuenta de todo“, comentó indignada Soledad y Ale Sergi afirmó: “No Ambrosio, no es así, lo que pasa es que también está bueno dejar el pasado atrás y empezar una relación nueva de cero. No tenemos nada más en común que haberte escuchado y haber alucinado con tu voz”.

Finalmente, el participante expresó su decisión de cara a la próxima instancia de La Voz Argentina. “Voy a seguir mi corazón y lo que he venido a buscar estando acá. Así que me voy a ir con Lali“, comunicó Ambrosio.

Ambrosio Cantú no es una cara ajena a Canal 9 Televida, no tiene la historia de Michael Giménez, otro de los participantes del talent show, sin embargo ya fue noticia para elnueve.com, y también de la mano de su arte. Es que en diciembre pasado el mendocino de 22 años participó de GOT Talent España y la cantante de Fanático le envió un video de apoyo al único argentino en el programa.

