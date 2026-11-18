En medio de la exigente prueba de pastelería dedicada a las galletas danesas, la ex Gran Hermano rompió en llanto al ver que su primera tanda se desarmaba en el horno, desatando una inmediata reacción solidaria de Pablo Giralt, Karina Mazzocco y Campi. Pese a la angustia inicial, logró recomponerse y terminó recibiendo las felicitaciones del jurado.

La presión de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity le jugó una mala pasada a Julieta Poggio este martes por la noche. Con un desafío técnico que exigía elaborar 12 galletas sablée de manga en apenas 60 minutos, la actriz y bailarina atravesó un episodio de profunda angustia en plena competencia.

“Se me abrieron”: la angustia de Julieta y el apoyo inmediato de sus compañeros

El quiebre ocurrió cuando Julieta comprobó que sus galletitas habían perdido la forma durante la cocción. “Se me abrieron”, exclamó entre lágrimas frente a su mesada, mientras Pablo Giralt advertía desde su estación que su compañera estaba sufriendo un ataque de pánico por la desesperación del momento.

Lejos de paralizarse, la participante decidió volver a empezar: “Voy a hacer otras”, aseguró con la voz quebrada. De inmediato, Karina Mazzocco se acercó para contenerla: “Todavía tenés un montón de tiempo, Juli. Tranquila. Respirá”. Al mismo tiempo, Giralt convocó al resto a asistirla —“Juntemos todo para Juli, dale”—, aunque ella agradeció el gesto explicando que contaba con los ingredientes necesarios para rehacer la masa. “A veces cuando te pasa eso, solamente necesitás que alguien venga y te diga ‘respirá, tranquila, vamos para adelante'”, reflexionó luego el periodista deportivo.

A esa muestra de compañerismo también se sumó Campi, quien dejó por unos segundos su propia estación para darle una mano: “Yo estoy en el medio del quilombo, pero si tengo la oportunidad de ayudar a los compañeros, yo me doy cuenta de que me hace bien a mí”.

De la crisis al podio de los mejores platos de la noche

Con el respaldo afectivo del grupo y temple para empezar de cero contrarreloj, Julieta Poggio logró completar su lata a tiempo y sorprendió gratamente a los chefs al momento de la degustación.

“Están muy bien. Tienen lo característico: un leve dorado. Se siente el gusto a manteca, el rizado”, elogió Damián Betular, mientras que Germán Martitegui destacó la presentación general asegurando que “la caja es linda y las tres variedades son ricas”. Finalmente, tras deliberar, el estrado la ubicó junto a Pablo Giralt y Karina Mazzocco entre los tres mejores desempeños de una gala histórica en la que no hubo eliminados y se anunció un inminente “quiebre” en la competencia.