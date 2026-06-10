¡Fuego total! Zaira Nara encendió las redes con una jugada producción de lencería y portaligas

La modelo y conductora encendió las plataformas digitales al compartir el detrás de escena de una osada campaña con estética analógica, strass y portaligas. El destape de la hermana de Wanda Nara que cosechó miles de elogios.

Zaira Nara volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más deseadas y sutiles de la Argentina. En las últimas horas, la modelo y conductora elevó la temperatura de las redes sociales al compartir una serie de jugadas fotografías que forman parte de la campaña de presentación de una reconocida marca de lencería italiana que acaba de desembarcar en el país. Bajo el título Benvenuti (Bienvenidos), la menor de las hermanas Nara desplegó toda su sensualidad.

La producción fotográfica se destaca por un cuidado registro estético que combina el blanco y negro con la textura granulada del film analógico y tomas a color envueltas en luces cálidas y anaranjadas. En un espacio minimalista, Zaira posó con absoluta confianza luciendo cuatro impactantes conjuntos que dejaron sin aliento a sus millones de seguidores.

Transparencias, strass y portaligas: los osados looks de Zaira

La serie de fotografías arranca con la modelo enfundada en un audaz body negro de encaje floral, con escote pronunciado y laterales translúcidos que acentúan a la perfección su esbelta silueta. Sin embargo, uno de los diseños más comentados y elaborados de la sesión fue un conjunto de corpiño con apliques de strass y tachas plateadas en los tirantes, combinado con una bombacha y un portaligas a juego.

Para la ocasión, Zaira apostó por un estilismo de alto impacto visual: un maquillaje con ojos ahumados (smokey eyes) en tonos oscuros, labios voluminosos y el cabello suelto con un efecto muy natural.

Entre los cambios de vestuario también se destacó un elegante body de satén negro con paneles de encaje floral en el dorso y corte tanga, el cual la conductora exhibió tanto de frente con una sonrisa directa a cámara, como de espaldas, jugando con las sombras proyectadas en el lugar.

Del look mundialista a la alta sensualidad europea

Esta impactante producción de lencería llega apenas unos días después de que la modelo revolucionara las redes con otra producción especial pensada para el Mundial 2026 que está por comenzar en Norteamérica, donde se la vio posando muy compenetrada con un microbikini celeste y blanco con los colores de la bandera argentina.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de miles de likes y un sinfín de halagos por parte de los internautas, quienes destacaron su ductilidad frente a las cámaras y su estatus como un auténtico ícono de la moda actual.