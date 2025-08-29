Fotos: El grave accidente de Marley en Tailandia mientras filmaba Por el Mundo

El conductor debió ser asistido de inmediato. “Quedé chorreando sangre”, relató.

Alejandro Marley Wiebe sufrió un grave accidente en Tailandia mientras grababa Por el Mundo, el programa que emite en Mendoza El 9 Televida. Todo ocurrió cuando, junto a su invitada, Karina Jelinek, exploraban unas catacumbas escondidas. El episodio, que quedó registrado en imágenes impactantes, obligó a detener el rodaje y generó momentos de tensión entre todos los presentes.

Los relatos cuentan que ambos recorrían el lugar en busca de capturar experiencias singulares para la audiencia. Pero cuando la modelo mostró temor al atravesar una zona particularmente estrecha, el conductor intentó tranquilizarla. “Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”, relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, magazine que Canal 9 Televida pone al aire al término de Cada Día.

“Él es un hombre muy alto, entonces claramente salieron todos corriendo a ayudarlo. Quiero decir, para llevar tranquilidad, que todo esto que estoy contando se va a ver y es un adelanto de lo que pasó en la noche. Fue algo que tenían bastante guardado. Por suerte la medicina china lo pudo curar”, señaló la panelista del ciclo.

El golpe, lejos de ser leve, fue directo a la cabeza. Las imágenes no dejan lugar a dudas, allí se puede ver al animador con un corte notable y el rostro cubierto de sangre. El presentador sintió el peligro real y al conocerse la noticia, se comunicó con el canal para desarrollar los hechos y su presente.

Con voz sosegada y un dejo de alivio, llevó tranquilidad al público argentino con su particular estilo para comunicar: “Estamos vivos”, declaró con humor, al tratar de disipar la alarma general. Luego destacó que en principio “yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque ella tiene fobia a meterse en una cueva”. Así fue que el nerviosismo de la modelo se convirtió en el detonante que provocó el reflejo protector del conductor, con consecuencias inesperadamente dolorosas.