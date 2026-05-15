Formato que funciona, se repite: se viene una nueva temporada de MasterChef Celebrity y empezó la danza de nombres

La cocina más famosa del mundo ya calienta motores. Con el éxito de la edición que coronó a Ian Lucas todavía fresco, ya se diagrama la próxima temporada de MasterChef Celebrity y los nombres que se barajan prometen una mezcla explosiva de talento, popularidad y morbo mediático.

La cocina más famosa del mundo ya calienta motores. Con el éxito de la edición que coronó a Ian Lucas todavía fresco, Telefe comenzó a diagramar la próxima temporada de MasterChef Celebrity y los nombres que se barajan prometen una mezcla explosiva de talento, popularidad y morbo mediático.

Según adelantó Pilar Smith en LAM, las grabaciones están previstas para comenzar entre julio y agosto, una vez que la “nave” de Gran Hermano apague sus luces. Aquí te contamos quiénes son los convocados que ya generan repercusión en Mendoza.

Los nombres que sacuden el tablero

La producción busca figuras que rompan el molde y el nombre que más ilusiona es el de Abel Pintos. El cantante, que actualmente brilla como jurado en Es mi sueño (Eltrece), es la gran apuesta del canal para aportar prestigio y una faceta desconocida frente a las hornallas.

Por otro lado, el “bombazo” mediático vendría de la mano de L-Gante. El referente de la Cumbia 420 es el candidato firme para ocupar el rol de “revelación”, similar a lo que fue Maxi López en la temporada anterior. Su participación tendría un condimento extra: el reencuentro en pantalla con Wanda Nara, quien ya está confirmada para continuar en la conducción.

La “cantera” de Gran Hermano y nuevos perfiles

Como es costumbre, el universo de los reality shows aportará sus propias figuras. En los primeros borradores aparecen:

Juli Poggio y La Tora: Dos de las figuras más queridas de la señal.

Nick Sicaro: El influencer y cantante, ex GH Generación Dorada , quien además es amigo del último campeón y actual pareja de Daniela Celis .

La “China” Ansa: La periodista aportaría la cuota de frescura y novedad, siendo un perfil sin experiencia previa en este tipo de formatos.

El gran misterio: ¿Quién reemplaza a Donato?

Más allá de los participantes, la gran incógnita de la temporada radica en el jurado. Tras diez años y siendo un emblema del programa desde 2014, Donato de Santis anunció su retiro. La producción guarda bajo siete llaves quién será el encargado de ocupar ese tercer taburete junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

Telefe apuesta fuerte al 2026

Mientras se define el casting de la cocina, el canal también avanza con el regreso de Popstars, que será conducido por Nico Vázquez junto a Sofía Gonet. Con esta grilla, la segunda mitad del año en El 9 Televida promete ser imbatible.