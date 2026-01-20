Forcejeos, bloopers, frases virales y emociones a flor de piel: Una noche con de todo en el repechaje de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity, el programa líder de las noches de El 9 Televida, volvió a demostrar por qué atrapa a millones de espectadores con una emisión cargada de tensión, humor y sorpresas.

La última gala de repechaje de MasterChef Celebrity fue, sin dudas, una de las más comentadas de la temporada. No solo definió nuevos ingresos a la competencia, sino que regaló escenas que ya son virales: desde un blooper inesperado hasta una pelea digna de una final. Mirá lo que se vivió en la noche de El 9 Televida este lunes.

Uno de los momentos más impactantes lo protagonizó Esther Goris, quien celebró su ingreso oficial al certamen con tanta emoción que terminó cayendo al piso junto a Julia Calvo. El abrazo, el salto y la alegría se combinaron en una escena tan espontánea como divertida, que rápidamente se multiplicó en redes sociales. “Estoy literalmente sin palabras”, confesó la actriz, aún conmovida por la noticia.

Pero si hubo una escena que elevó la temperatura del estudio, fue el enfrentamiento entre Emilia Attias y Esther Goris por el único salmón disponible. Apenas comenzó el desafío, ambas se lanzaron a buscar el mismo pescado y nadie estuvo dispuesto a ceder. Hubo forcejeos, gritos y frases que ya forman parte del archivo del programa. “Retírate de mi isla, por favor”, lanzó Attias, mientras la tensión crecía ante la mirada atónita del jurado.

La situación fue tan intensa que Wanda Nara tuvo que intervenir para poner orden y evitar que el conflicto escalara aún más. Finalmente, Goris aceptó cambiar de ingrediente, aunque no sin antes dejar en claro su enojo.

A pesar de todo, la noche terminó con un final feliz: ambas actrices lograron su regreso al certamen. Entre risas, discusiones y emociones, MasterChef Celebrity volvió a confirmar que es el programa más visto de El 9 Televida, donde cada noche puede pasar absolutamente de todo.