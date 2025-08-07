Folclore, cuarterto y más te esperan este domingo en La Peña de Morfi

Este domingo 10 de agosto tu sobremesa va a estar llena de música y sabor. Mirá quiénes estarán de invitados en el programa de Diego Leuco y Lizy Tagliani.

El clásico de los domingos de la pantalla de El 9 Televida te espera este próximo 10 de agosto con mucha y buena música, las recetas más sabrosas y todo el humor y la alegría de la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco. Mirá quienes te acompañarán en la sobremesa en La Peña de Morfi.

La casa de la música se llena de grandes artistas, recetas irresistibles y mucho humor.

Este domingo en La Peña, se vive el cuarteto a lo grande con La K´onga. Además el folklorazo de cada semana con un grupo que llega desde Salta: Las voces de Oran. Benja Torres -por primera vez como solista en la peña- nos viene a presentar su álbum debut “Espinas”.

Mientras que en la pulpería, estarán Graciela Alfano, Dady Brieva y recibimos al equipo de Fuera de Joda! con los exparticipantes de Gran Hermano.

Por supuesto no puede faltar todo el deporte con Ariel Rodriguez, lo mejor del humor infaltable cada domingo y las recetas más ricas de la mano de Santiago y Felicitas.

La Peña de Morfi con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, este domingo desde el mediodía por El 9 Televida, como desde hace más de 9 años.