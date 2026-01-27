Finalmente Las Heras celebrará su Vendimia tras dos suspensiones por lluvias

La comuna confirmó el cambio de día y horario para su tradicional celebración, que se realizará en el Predio Los Pescadores con entrada gratuita desde las 20.30.

La Fiesta de la Vendimia de Las Heras ya tiene nueva fecha confirmada luego de dos postergaciones consecutivas por las condiciones climáticas. El tradicional festejo departamental, que había sido suspendido en dos oportunidades debido a los pronósticos de tormentas, se realizará el jueves 29 de enero a las 20:30 en el Predio Los Pescadores.

La decisión de reprogramar el espectáculo responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes, artistas y trabajadores. Los informes meteorológicos anticipaban lluvias intensas y tormentas eléctricas en la zona, lo que obligó a la Municipalidad a modificar la agenda para evitar riesgos y asegurar el normal desarrollo de la celebración.

La Vendimia de Las Heras es uno de los eventos más esperados dentro del calendario vendimial. Con entrada libre y gratuita, convoca cada año a miles de vecinos y turistas que buscan disfrutar de un espectáculo artístico que combina música, danza y un relato identitario que homenajea al trabajo de la tierra y a la cultura local.

En esta edición, la puesta en escena girará en torno a la historia de una abuela que deja como legado a su nieto un escrito cargado de memoria y valores. La narrativa busca rescatar la identidad mendocina, la dignidad de los trabajadores y la importancia de la transmisión cultural entre generaciones, en un guion que promete emoción y cercanía con el público.

El cambio de fecha generó expectativa y alivio entre los organizadores, que temían una cancelación definitiva. La confirmación del nuevo día permite que la fiesta se lleve adelante sin sobresaltos, manteniendo la calidad artística y técnica que caracteriza a las vendimias departamentales.

La Vendimia de Las Heras 2026 se suma así a la lista de celebraciones que debieron adaptarse a las condiciones del tiempo, un factor que cada año pone a prueba la organización de estos eventos masivos. Sin embargo, la flexibilidad y la rápida respuesta de las autoridades locales garantizan que el festejo pueda concretarse con éxito.

Con esta reprogramación, Las Heras se prepara para vivir una noche de fiesta y tradición, reafirmando su lugar dentro del circuito vendimial de Mendoza. La cita será el jueves 29 de enero en el Predio Los Pescadores, donde finalmente se levantará el telón para celebrar la cosecha y rendir homenaje a la cultura de la tierra.