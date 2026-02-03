Final del juego para Rusherking en “MasterChef Celebrity”: una codorniz “con sabor a pánico” lo dejó afuera

El cantante no logró convencer al exigente jurado y se despidió del certamen en una gala de eliminación para el infarto. El programa más visto de las noches de El 9 Televida volvió a ser tendencia absoluta en Mendoza.

La competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity entró en su recta final y la presión se siente en cada plato. Este lunes, el reality que lidera cómodamente el rating de las noches en El 9 Televida vivió una de sus galas más tensas, que terminó con la eliminación de Rusherking. El músico, que había logrado regresar al programa gracias al repechaje hace apenas dos semanas, no pudo superar el desafío de la “caja misteriosa” y debió colgar el delantal.

La consigna de la noche se centró en ingredientes “bebés”, y el artista decidió arriesgarse con una proteína compleja: la codorniz. Sin embargo, su elección se volvió en su contra. Al presentar su plato de codorniz con choclos, hongos grillados y una salsa agridulce de melón y miel, las críticas fueron lapidarias. Germán Martitegui cuestionó la falta de elaboración en los vegetales, mientras que Damián Betular sentenció que la salsa estaba demasiado pesada. El golpe final lo dio Donato de Santis, quien definió la preparación con una frase que quedará para el recuerdo: “Todo este plato tiene sabor a pánico”.

La decisión final estuvo entre el cantante y Miguel Ángel Rodríguez. Tras una deliberación ajustada, el jurado optó por la continuidad del actor, provocando una explosión en las redes sociales. Mientras la audiencia mendocina seguía minuto a minuto el veredicto por El 9, en plataformas como X (ex Twitter) se desató una verdadera “grieta” entre los fanáticos del joven santiagueño y quienes consideraban que su ciclo estaba cumplido.

“Me parece justo que se quede Miguel”, reconoció Rusherking con hidalguía antes de abandonar el estudio. Su salida no solo dejó un vacío en el grupo de participantes, sino que generó una catarata de memes que se volvieron virales en cuestión de minutos.

Vos, por lo pronto, no te quedes afuera de todo lo que sucede en las cocinas más calientes y divertidas del país. Cada noche en El 9 Televida, MasterChef Celebrity te sorprende con algo nuevo.