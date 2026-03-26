Final del juego para Jenny Mavinga ya que abandonó la casa de Gran Hermano

La participante oriunda del Congo no pudo superar la angustia tras 31 días de competencia y decidió reencontrarse con su familia. En una despedida cargada de lágrimas, la jugadora priorizó su bienestar emocional y el cumpleaños de su hija antes que el millonario premio del reality de El 9 Televida.

El clima en la casa de Gran Hermano Generación Dorada cambió drásticamente este miércoles por la noche. Jenny Mavinga, la participante radicada en La Plata, tomó la decisión drástica de abandonar el juego voluntariamente. Así, la gala que se vio en El 9 Televida mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla. Acá repasamos los momentos más trascendentales.

Tras atravesar un profundo cuadro de angustia que no pudo ser contenida ni por el equipo de psicología ni por sus compañeros, Mavinga comunicó su salida definitiva. El detonante principal fue la cercanía del cumpleaños de 15 de una de sus hijas, fecha que despertó una sensibilidad extrema y le impidió continuar concentrada en la estrategia.

Durante las últimas horas, el resto de los hermanitos intentó convencerla de que permaneciera en el certamen. Yipio se encargó de acompañarla con abrazos constantes, mientras que Manuel Ibero intentó consolarla con palabras de aliento sobre la importancia de los vínculos afectivos. Por su parte, La Maciel no pudo contener el llanto y le suplicó que no desperdiciara una oportunidad única. Sin embargo, Jenny Mavinga se mostró firme en su postura, asegurando que su respiración tiene nombre y apellido y que no podía soportar la carga de pensar que sus pequeñas la extrañaban afuera.

La despedida fue uno de los momentos más emotivos que se han visto en la pantalla de El 9 Televida. Antes de cruzar la famosa puerta giratoria, la participante agradeció el cariño recibido y reconoció que sus emociones no estaban alineadas con las exigencias del aislamiento. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, estoy feliz de ser parte de esto”, confesó Jenny Mavinga frente a sus compañeros, quienes la despidieron con un aplauso cerrado. Incluso la voz de Gran Hermano le dedicó un sentido mensaje final, destacando que, además de gran jugadora, demostró ser una excelente persona.

Con esta partida, la lista de bajas en la edición actual sigue creciendo de manera inesperada. La congoleña se suma a los nombres de Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Nicolás Sícaro y Kennys Palacios, quienes salieron por el voto del público. También cabe recordar la salida de Divina Gloria por motivos de salud y la polémica expulsión de Carmiña Masi.

Esta nueva baja por decisión propia obliga a la producción a replantear el ritmo del juego, mientras el público mendocino debate en redes sociales cómo afectará esta ausencia a la dinámica de convivencia de los grupos restantes. Ahora, la expectativa se traslada a la gala de este jueves, donde se conocerán las repercusiones inmediatas de este abandono y cómo impactará en las próximas nominaciones dentro de la casa más famosa del mundo.