Final de semana al límite en Bahar: un desmayo en el quirófano y un beso de venganza que lo cambiará todo

La trama de Bahar alcanzará un punto de no retorno cuando la vida de los protagonistas quede pendiente de un hilo, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Así se viene este viernes en El 9 Televida.

El capítulo de este viernes en El 9 Televida promete ser uno de los más intensos hasta la fecha. La trama de Bahar alcanzará un punto de no retorno cuando la vida de los protagonistas quede pendiente de un hilo, tanto en lo profesional como en lo sentimental.

Caos en el quirófano: Evren colapsará en plena cirugía

La obsesión del doctor Evren por ocultar el problema de sus manos lo llevará a tomar una decisión desesperada que pondrá en riesgo su carrera. Esta noche, antes de entrar a operar al pequeño Efe, Evren aumentará la dosis de su medicación sin control médico.

Las consecuencias serán inmediatas: en medio de la intervención, empezará a ver borroso, sufrirá sudoración fría y terminará desmayándose en plena cirugía. Ante el pánico general, Bahar deberá enfrentar el mayor dilema de su carrera: salvar al paciente que se desangra o atender al hombre que ama, que yace inconsciente en el suelo.

El duro despertar y el reproche de Bahar

Tras el incidente, veremos a un Evren recuperando el conocimiento, pero se encontrará con una Bahar muy distinta a la habitual. Aunque ella logrará estabilizar al paciente y controlar la hemorragia, no dejará pasar la irresponsabilidad del médico.

Bahar confrontará a Evren y le confirmará que el desmayo se produjo por los niveles tóxicos de medicamento en su sangre. “Tienes que ser sincero contigo mismo. El Evren que yo conocía escuchaba a su conciencia”, le dirá ella, visiblemente dolida y decepcionada por haber estado a punto de perderlo debido a sus mentiras.

Timur y un beso cargado de rabia

Mientras el drama médico sacude el hospital, Timur desatará su propia tormenta. Tras sentirse traicionado por Rengin en el juicio por la custodia de Umay, el cirujano buscará venganza de la forma más cruel.

Timur irá a buscar a Efsun y, en un momento de máxima tensión, la besará apasionadamente. No será un beso de amor, sino un acto de despecho y rabia destinado a lastimar a quienes lo rodean. Este nuevo frente de conflicto promete estallar en la cara de todos los involucrados en los próximos episodios.

No te pierdas este cierre de semana impactante de Bahar, hoy al término de Noticiero 9 Edición Central por la pantalla de Canal 9 Televida.