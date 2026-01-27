Final de juego para Esther Goris: las “pastas de diseño” marcaron su despedida definitiva de MasterChef Celebrity

En una gala de eliminación de alta tensión, la reconocida actriz no logró superar el complejo desafío técnico y quedó fuera del certamen. El jurado la despidió con elogios y una emotiva anécdota que sorprendió a todos.

La cocina de MasterChef Celebrity, el certamen que atrapa a los espectadores todas las noches por El 9 Televida, vivió una de sus jornadas más intensas este lunes. Tras una semana de haber regresado gracias al repechaje, Esther Goris se convirtió en la nueva eliminada al no alcanzar las expectativas en un reto que exigía precisión absoluta: pastas de colores y de diseño.

La gala comenzó con una clase magistral de la especialista Mena Duarte, quien desafió a los famosos a tratar la masa como una obra de arte. En las estaciones, figuras como Miguel Ángel Rodríguez, el Chino Leunis y Evangelina Anderson lograron destacarse con platos visualmente atractivos. Por su parte, Ian Lucas y Rusherking transitaron la noche con dificultades, pero fue el duelo final entre Maxi López y Esther Goris el que definió la salida. Mientras el exfutbolista falló en el contraste de colores, la actriz tuvo complicaciones críticas con su salsa y un exabrupto durante la cocina que selló su destino.

Al momento del veredicto, Damián Betular fue el encargado de anunciar la partida de la intérprete, agradeciéndole por la seriedad con la que encaró el reality. Donato de Santis también tuvo palabras de afecto, resaltando el carisma que aportó al programa. Sin embargo, el momento más conmovedor llegó con Germán Martitegui, quien confesó que solía cocinarle pulpo a la parrilla en su antiguo restaurante y lamentó, por timidez, no haber salido a saludarla en aquel entonces: “De haber sabido que eras tan inteligente y divina, me arrepiento de no haberte conocido antes”, expresó el chef.

Con la conducción de Wanda Nara, la noche cerró con una Esther Goris agradecida y ovacionada por sus compañeros, dejando la competencia en un punto de máxima exigencia para los que siguen en carrera.

No te pierdas la gala de este martes a la noche en El 9 Televida.