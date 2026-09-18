Fin del amor: la argentina Valentina Ferrer anunció su separación de J Balvin y el impacto sacude al espectáculo

Una de las parejas más consolidadas de la música internacional llegó a su fin. La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó a través de sus redes sociales la separación definitiva del cantante colombiano J Balvin tras ocho años de relación y un hijo en común, Río.

La trastienda del espectáculo internacional suma una noticia inesperada. La modelo argentina Valentina Ferrer utilizó sus redes sociales para confirmar oficialmente el final de su historia de amor con el cantante colombiano J Balvin, con quien estuvo en pareja durante más de ocho años y tuvo a su único hijo, Río.

A través de un sobrio comunicado publicado en las historias de su cuenta de Instagram, la cordobesa dio por concluidos los rumores y confirmó que tomaron rumbos diferentes en los mejores términos.

El comunicado oficial: el bienestar de Río como prioridad

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, comenzó a expresar Ferrer para oficializar la noticia ante sus millones de seguidores.

Lejos de cualquier controversia o tono de conflicto, la modelo enfatizó el espíritu con el que tomaron la decisión: “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, concluyó, pidiendo además el resguardo de su intimidad para atravesar este momento con tranquilidad.

Una historia de amor de ocho años sin pasar por el altar

La relación entre la argentina y el reguetonero comenzó a gestarse en 2017 durante la filmación del videoclip “Sigo Extrañándote”, oficializándose públicamente en mayo de 2018. En junio de 2021, la pareja celebró la llegada de su hijo Río, quien se convirtió en el eje central de sus vidas.

Pese a mantener una convivencia sólida, nunca llegaron a casarse. Tiempo atrás, el propio cantante colombiano había reflexionado en una entrevista sobre el matrimonio, calificándolo como “una fiesta y un compromiso con la sociedad”, asegurando que no veía diferencia alguna con la convivencia que mantenían y que ambos compartían la misma postura.

Hasta el momento, J Balvin no ha emitido declaraciones públicas respecto al anuncio de la modelo. La sorpresiva ruptura ocurre apenas unas semanas después de que la familia compartiera unas vacaciones conectando con la naturaleza a finales de agosto.