Fin de los rumores: Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui con una foto en un avión privado

El romance del momento ya no se oculta más. Este domingo por la noche, Tiago PZK sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al publicar en sus historias la primera foto oficial junto a La Joaqui, confirmando de manera pública la relación sentimental que mantenían bajo hermetismo desde hace semanas.

Luego de semanas de intensas especulaciones, posteos cruzados y una fuerte polémica con Luck Ra, Tiago PZK y La Joaqui decidieron ponerle fin a los misterios. El cantante urbano compartió este domingo por la noche una reveladora postal en sus redes sociales donde se los ve tomados de la mano al descender de un avión privado, oficializando así su romance ante millones de seguidores.

En la imagen, ambos artistas se muestran vestidos con ropa deportiva, capuchas y tomados firmemente de la mano mientras bajan de las escalinatas de un avión privado. La postal se convirtió de inmediato en la prueba definitiva de que el vínculo dejó atrás la etapa de rumores para consolidarse formalmente.

Una separación reciente y la acusación de traición

La confirmación llega a apenas dos meses de que la cantante de RKT anunciara a fines de julio su separación de Luck Ra, tras más de dos años de noviazgo. Poco tiempo después de la ruptura, comenzaron a circular versiones que vinculaban sentimentalmente a La Joaqui con Tiago PZK, lo que desató una gran controversia mediática.

El conflicto escaló días atrás cuando el propio Luck Ra rompió el silencio en una entrevista con el streamer Coscu. El cordobés confesó sentirse “traicionado” por quien consideraba un amigo cercano: “Lo que hizo el otro, la verdad que me parece una banda. Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit Killah y él. Me mandaba mensajes diciendo ‘gordito te quiero mucho’, y esos mensajes después me hicieron muy mal”, expresó dolido el cuartetero.

A pesar de su malestar por los “códigos de amistad” rotos, el cantante aclaró que no le guarda rencor a su expareja: “Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él”.

La respuesta en redes y el comienzo de una nueva etapa

Ante el revuelo de las declaraciones de Luck Ra, La Joaqui había compartido un video en TikTok utilizando de fondo un fragmento de una canción de Kendrick Lamar cuya letra apuntaba hacia la manipulación y las mentiras, lo que fue interpretado por sus fans como una clara respuesta indirecta.

Por su parte, la artista ya había aclarado anteriormente que con Tiago mantenían una historia previa de amistad desde hacía años. Con esta nueva imagen juntos al pie del avión, la pareja decidió dejar atrás las fricciones públicas y dar inicio formal a una nueva etapa amorosa en el ambiente de la música urbana.