Fin de la Moratoria de ANSES a jubilados: ¿qué pasa con las pensiones?

A partir de este lunes, los retirados que no cumplan con los 30 años de aporte no podrán tramitar la jubilación, deberán recurrir a la Pensión Universal del Adulto Mayor. Este beneficio, no permite cobrar la pensión por viudez.

Todos conocemos una abuela que, además de su jubilación, percibe la pensión por viudez. Esto se podía porque la jubilación permitía la convivencia con la pensión por viudez. Pero para los que vayan a cobrar el PUAM, no van a poder acceder a las dos pensiones, deberán optar por una o la otra. De esta manera, sin el acceso a la Moratoria, las personas que se jubilen a partir de ahora, deberán acceder a esta Pensión Universal del Adulto Mayor y de esta manera, pierden el derecho a cobrar una pensión por viudez paralela. ¿Qué es la moratoria de ANSES? La moratoria de ANSES es un programa para las personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria (60 años para las mujeres y 65 para los varones) y no tienen los 30 años de aporte. Sin embargo, queda vigente, el plan de pagos para quienes se encuentran a 10 años de cumplir dicha edad. PUAM: ¿Quiénes accederán a esta pensión? Al PUAM pueden acceder aquellas personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión. Es por ello que los mayores de 65 que no puedan tramitar la jubilación deberán solicitar esta pensión. PUAM: ¿Cobran el bono extra de $70000? Además del incremento en el haber mensual, los beneficiarios de la PUAM continuarán recibiendo el bono de $70.000. Por lo tanto, el total a percibir en marzo es de $293.297,37. El bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, lo que reduce el incremento real en los ingresos de los beneficiarios a un 1,67%, en lugar del 2,21% anunciado. El Ministro de Economía, Luis Caputo, explicó recientemente que este refuerzo de ANSES no subirá, ya que representaría un alto costo fiscal para el Estado. PUAM: ¿Cuánto vas a cobrar en marzo 2025? PUAM esto vas a cobrar en marzo 2025: Haber Bono $70000 Total $223.297 $70000 $293.297 PUAM: ¿Cuáles son los r equisitos para acceder? Los requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor: Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión. PUAM: ¿Qué es? Es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por la Ley de Movilidad.

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual). PUAM: ¿Cómo tramitarla? Para tramitarla tenés que seguir los siguientes pasos: Obtené tu clave de la seguridad social Si no tenés clave, podés obtenerla en línea. Te servirá para realizar consultas y gestiones. Obtener clave. 2. Revisá tus datos personales Ingresá con tu clave a mi ANSES y revisá que tus vínculos familiares estén correctos. En caso de ser necesario, el día del turno acercate con la documentación faltante. 3. Sacá turno Para iniciar tu solicitud de la PUAM, sacá un turno para atenderte en una oficina de ANSES.